Sistema cinese crea flotte-fantasma e inganna aerei

In questi giorni, una voce che circola negli ambienti dell’intelligence ha fatto sobbalzare chiunque si occupi di guerra elettronica. Non parliamo del solito battibecco tra potenze, ma di qualcosa di molto più sottile e preoccupante. Al centro della vicenda c’è il Mar Cinese Meridionale – teatro abituale di tensioni – dove un aereo da ricognizione straniero, molto probabilmente un “ospite” sgradito come un velivolo statunitense, giapponese o australiano, ha avuto una bruttissima sorpresa. Il motivo? È stato completamente preso in giro da un avanzatissimo sistema cinese.

Guerra elettronica 2.0 nel Mar Cinese Meridionale

La parte più affascinante (e inquietante) della notizia non è che ci fosse un aereo spia – quelli sono all’ordine del giorno – ma la modalità con cui è stato ingannato. Pare che l’apparato cinese, mobile e montato su qualcosa di non molto più grande di una jeep, sia riuscito a creare dei falsi bersagli radar talmente realistici da far credere ai sensori di bordo che una gigantesca portaerei o una nutrita flotta di navi da guerra stesse navigando proprio lì sotto. Per il pilota e gli operatori dell’aereo, era come guardare il radar e vedere una flotta fantasma solcare le onde, quando in realtà non c’era assolutamente nulla.

Dimentichiamo le vecchie tecniche di disturbo, quel “rumore” che si buttava sul radar nemico per confonderlo. Qui siamo su un altro livello, quello della manipolazione della realtà. Questo sistema non disturba: simula. Genera segnali radar credibili e coerenti, quasi un ologramma elettronico. Ogni emissione è tarata per imitare perfettamente la “firma” radar di una nave nemica, rendendo quasi impossibile distinguere un fantasma digitale da un obiettivo di acciaio e persone in carne e ossa.

IA inganna i radar e confonde i sensori nemici

Gli esperti non hanno dubbi sulla presenza massiccia dell’Intelligenza Artificiale dietro questa magia nera. Si ritiene che gli algoritmi di IA siano il vero cuore del sistema, capaci di identificare al volo le frequenze e i pattern dell’aereo spia e replicarli o contromandarli in tempo reale. Il bello, o il brutto a seconda di dove si guarda, è l’efficienza: un sistema grande come una jeep, si dice, avrebbe la potenza operativa di cinquanta vecchi apparati messi insieme, con tempi di dispiegamento rapidissimi. Se tanto mi dà tanto, la Cina potrebbe disseminare in breve tempo le sue coste meridionali e aree critiche come lo Stretto di Taiwan di una fittissima rete mobile di inganno elettronico.

Capisci bene le implicazioni strategiche. Ogni missione di ricognizione, ogni volo di spionaggio, si trasformerebbe in un rompicapo estenuante. L’aereo nemico sarebbe costretto a rallentare, a spendere tempo e risorse per verificare ogni segnale, ogni “nave” sul radar. Si passerebbe da una battaglia di potenza a una guerra dell’informazione, dove il vero vantaggio non è avere il missile più grande, ma il dato più veritiero. Se la notizia venisse confermata, non staremmo parlando di un semplice aggiornamento delle forze armate cinesi, ma di un vero e proprio salto quantico che riscriverebbe le regole del gioco in aree marittime cruciali, dimostrando che la supremazia tecnologica si gioca sempre più sui bit e meno sul ferro.