PosteMobile: dal 2026 la fattura cartacea costerà il doppio

A partire dal 1° gennaio 2026, i clienti PosteMobile Casa e PosteCasa Ultraveloce che scelgono di ricevere la fattura in formato cartaceo dovranno pagare 3€ a emissione, il doppio rispetto all’attuale costo di 1,50€. La comunicazione è arrivata da PostePay spiegando che la decisione è legata all’aumento generale dei costi di produzione e distribuzione a livello nazionale e internazionale.

L’obiettivo di tutto ciò? Incoraggiare i clienti a passare al formato digitale, che resta completamente gratuito, più rapido e sostenibile dal punto di vista ambientale. Per attivarlo, gli utenti possono utilizzare l’Area Personale del sito poste.it, l’app ufficiale PosteItaliane o contattare il servizio-clienti al numero 160.

PosteMobile: quando entreranno in vigore gli aumenti e come recedere

Per i clienti PosteMobile Casa, la nuova tariffa di 3€ entrerà in vigore da gennaio 2026. Chi non intende accettare la modifica potrà recedere senza penali né costi di disattivazione. Basterà compilare il modulo di cessazione disponibile sul sito postemobile.it nella sezione Assistenza, e poi Modulistica Offerta Casa e allegare un documento d’identità. La richiesta può essere inviata via email, fax o posta.

Gli utenti PosteCasa Ultraveloce, invece, vedranno la variazione applicata dal mese di febbraio 2026, con procedure di recesso analoghe. In questo caso, il modulo andrà inviato via email a assistenzaclientifibra@postepay.it o per posta alla Casella Postale 3000 di Verona. PostePay ha assicurato comunque che le comunicazioni ufficiali relative alle modifiche contrattuali saranno comunque riportate in fattura, così da garantire trasparenza e tempi adeguati per decidere se mantenere il servizio o passare alla fatturazione elettronica.

Digitalizzazione e sostenibilità

Insomma, come già affermato, l’aumento del costo della fattura cartacea rappresenta un incentivo concreto per spingere gli utenti verso modalità di gestione più moderne e sostenibili.

Con l’app Poste Italiane, oggi integrata con i servizi PostePay, PosteMobile e PosteCasa, i clienti possono consultare le bollette, effettuare pagamenti e gestire i contratti in modo rapido e sicuro. Così facendo l’operatore mira a unire risparmio, efficienza e sostenibilità ambientale, riducendo l’impatto della carta e semplificando la vita dei propri utenti.