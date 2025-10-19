TOTWOO segna i suoi dieci anni con Morse Love, dove il codice Morse si trasforma in un tocco d’amore a distanza



Nel 2015, nel vivace tessuto di Milano, Jieming Wang, imprenditore cinese, e Marco Dal Maso, designer italiano, hanno dato vita a TOTWOO, la prima realtà a coniugare la raffinatezza della gioielleria artigianale con la tecnologia indossabile, inaugurando così un nuovo segmento: i braccialetti touch a lunga distanza. Le prime collezioni — Bloom e Bold — hanno permesso, per la prima volta, di “inviare un tocco” a chi si ama, indipendentemente da dove si trovi. Non sorprende, dunque, che i media internazionali le abbiano soprannominate “l’iWatch del mondo della gioielleria”.

Nel corso degli anni, mentre enormi realtà quali Richline (parte del gruppo Berkshire Hathaway), Chow Tai Fook, Intel e Fitbit sperimentavano proposte analoghe senza però riuscire a conquistare il pubblico, TOTWOO è riuscita a portare per la prima volta quell’idea a una scala realmente globale. Oggi i suoi prodotti si trovano in più di cinquanta paesi e hanno già trasmesso più di un miliardo di messaggi d’amore tramite i braccialetti.

Il nuovo Morse Love è un braccialetto dallo stile raffinato, disponibile in bianco puro o nero intenso, concepito per armonizzarsi con ogni tipo di outfit e genere. Al centro della sua struttura spicca l’incisione “LOVE” in codice Morse, mentre i fori del cinturino tracciano il pattern di “I LOVE YOU”. Non mancano le possibilità di personalizzazione: il braccialetto accoglie ciondoli modulari, con un charm di base a forma di sorriso in argento, simbolo di gioia. In futuro arriveranno anche versioni arricchite da pietre energetiche e altri talismani.

Un approccio tecnologico discreto, capace di evocare emozioni potenti.

Il dispositivo, mediante una connessione Bluetooth, si collega a un’app specifica che diventa un rifugio emotivo esclusivo per la coppia. Attraverso l’app è possibile impostare i segnali Morse, modulare le interazioni secondo le proprie preferenze e conservare un canale intimo e riservato, al riparo del trambusto dei social e delle notifiche invadenti.

Dal 2021, la produzione su vasta scala ha permesso a TOTWOO di radicarsi solidamente sul panorama internazionale. Oggi i braccialetti non sono più solo un simbolo per le coppie: famiglie e amici sparsi a grandi distanze li indossano, con più di 1,5 milioni di messaggi che attraversano il globo ogni giorno. Ci troviamo in un’epoca in cui la crescente autonomia e gli impegni quotidiani delle persone stanno indebolendo i legami sociali. TOTWOO ha l’ambizione di rinforzarli. Nei prossimi anni, sfruttando intelligenza artificiale e tecnologie innovative, puntiamo a far evolvere ancora di più la connessione umana.

Morse Love non si limita a commemorare un traguardo di rilievo: rappresenta il riaccendere di una visione in cui la tecnologia non erige barriere, ma costruisce ponti. Dopo dieci anni di intenso lavoro, TOTWOO presenta un braccialetto che racchiude un’idea al contempo semplice e di grande impatto: anche a distanza, un leggero tocco può sussurrare “ti amo”. Per chi è in cerca di maggiori dettagli o desidera procedere all’acquisto: www.totwoo.com