Death 2 Spotify: nuovo movimento contro il modello economico della piattaforma

La musica contemporanea sembra attraversare una fase di riflessione critica, dove il rapporto tra artisti, pubblico e piattaforme digitali viene messo in discussione. A Oakland, California, la libreria Bathers ha fatto da palcoscenico a Death 2 Spotify. Una serie di eventi che ha coinvolto DJ, speaker radiofonici e proprietari di etichette indipendenti, che hanno registrato ogni volta il sold out. L’iniziativa non è rimasta confinata alla città: richieste di replicarla sono arrivate da luoghi lontani, come Barcellona e India. Segno che il dibattito ha una risonanza globale. Gli organizzatori, Stephanie Dukich e Manasa Karthikeyan, spiegano che lo scopo non è solo economico. La critica principale è rivolta alle piattaforme streaming. Quest’ultime vengono percepite come strumenti che riducono la musica a un prodotto freddo, standardizzato, svuotando l’esperienza d’ascolto. La musica, secondo Dukich, viene oggi filtrata dagli algoritmi: playlist curate per la massima fruizione rischiano di trasformare l’ascoltatore in un consumatore passivo.

Death 2 Spotify: ecco i dettagli dell’iniziativa

Tale movimento si inserisce in un dibattito più ampio. Numerosi artisti hanno temporaneamente o permanentemente rimosso la propria musica da Spotify. Critiche si sono estese anche ai vertici della piattaforma, con accuse rivolte al co-fondatore Daniel Ek, che secondo alcuni avrebbe legami controversi legati allo sviluppo di tecnologie avanzate. Il fenomeno non riguarda solo i grandi nomi.

Per Dukich e Karthikeyan, l’obiettivo di Death 2 Spotify non è eliminare la piattaforma, ma stimolare un ripensamento. Ovvero comprendere come vivere la musica al di fuori degli algoritmi e dei meccanismi economici dominanti. Gli ascoltatori, secondo Karthikeyan, possono contribuire a tale cambiamento, facendo scelte più consapevoli su ciò che ascoltano e sostengono.

L’esperienza di Oakland è quindi un segnale più ampio di tensione culturale. La riflessione sul ruolo delle piattaforme digitali, sui modelli di compenso e sulla qualità dell’ascolto apre scenari di possibile trasformazione. Preservare l’autenticità della musica e la relazione tra creatori e pubblico sembra diventare un imperativo per una nuova generazione di artisti e appassionati. Sarà interessante comprendere come le piattaforme come Spotify potrebbero cambiare in vista di tali movimenti.