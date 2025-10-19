Polestar annuncia Fleet Telematics: gestione evoluta per le flotte elettriche aziendali

Polestar ha annunciato l’arrivo di Fleet Telematics. Un nuovo servizio telematico pensato per la gestione delle flotte elettriche. L’obiettivo è quello di rafforzare la propria presenza nel settore aziendale. La soluzione si rivolge a noleggiatori, aziende e operatori professionali che utilizzano veicoli su larga scala. Il sistema offre monitoraggio in tempo reale. Ma anche analisi dei dati d’uso e integrazione diretta con le piattaforme di fleet management già in uso.

Un aspetto rilevante è l’assenza di hardware aggiuntivo. I veicoli Polestar trasmettono i dati direttamente via API. Sfruttando moduli di connettività già presenti a bordo. In questo modo l’azienda promette zero costi di installazione per i clienti. A supporto della piattaforma ci sono partner strategici come Geotab, Echoes e High Mobility. Tutti assicurano l’interoperabilità tra veicoli, cloud e sistemi software. In particolare, Geotab — già operativa con oltre 300 modelli EV — porta in dote competenze e infrastrutture consolidate.

Monitoraggio avanzato, integrazione fluida. Le sfide della telematica di Polestar nelle flotte EV

Il cuore del progetto Polestar non è solo tecnologico, ma anche strategico. Le flotte elettriche, rispetto a quelle endotermiche, richiedono un controllo molto più fine su parametri come stato di carica (SoC), stato di salute della batteria (SoH), consumi in base all’ambiente e comportamenti anomali in fase di ricarica. Per le aziende, poter decidere in tempo reale quale veicolo è adatto a una missione specifica significa risparmio. Ma anche maggiore efficienza operativa.

Nel contesto competitivo attuale, aziende come Samsara e Verizon Connect già offrono sistemi simili. Tuttavia, molte soluzioni prevedono l’aggiunta di dispositivi aftermarket. Con conseguenti complicazioni in termini di compatibilità e installazione. Polestar, invece, punta a un’integrazione OEM nativa. Che potrebbe fare la differenza in termini di affidabilità dei dati e facilità di implementazione.

Non mancano però le sfide. Dalla gestione della scalabilità internazionale (con le differenze normative sui dati e la privacy) all’effettiva capacità dei veicoli di fornire informazioni dettagliate e standardizzate. Inoltre, se i protocolli restano chiusi o poco interoperabili, il valore della piattaforma potrebbe ridursi.

In definitiva, la vera sfida sarà convincere i fleet manager che Polestar Fleet Telematics non è solo un altro strumento da gestire. Ma una risorsa concreta per ridurre costi, anticipare manutenzioni e ottimizzare l’utilizzo del parco veicoli.