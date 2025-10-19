Ad
ApprofondimentiNews

Polestar annuncia Fleet Telematics: gestione evoluta per le flotte elettriche aziendali

Polestar presenta una piattaforma connessa che punta ad aumentare l’efficienza operativa delle flotte EV.

scritto da Manuela Poidomani
Polestar

Polestar ha annunciato l’arrivo di Fleet Telematics. Un nuovo servizio telematico pensato per la gestione delle flotte elettriche. L’obiettivo è quello di rafforzare la propria presenza nel settore aziendale. La soluzione si rivolge a noleggiatori, aziende e operatori professionali che utilizzano veicoli su larga scala. Il sistema offre monitoraggio in tempo reale. Ma anche analisi dei dati d’uso e integrazione diretta con le piattaforme di fleet management già in uso.

Un aspetto rilevante è l’assenza di hardware aggiuntivo. I veicoli Polestar trasmettono i dati direttamente via API. Sfruttando moduli di connettività già presenti a bordo. In questo modo l’azienda promette zero costi di installazione per i clienti. A supporto della piattaforma ci sono partner strategici come Geotab, Echoes e High Mobility. Tutti assicurano l’interoperabilità tra veicoli, cloud e sistemi software. In particolare, Geotab — già operativa con oltre 300 modelli EV — porta in dote competenze e infrastrutture consolidate.

Monitoraggio avanzato, integrazione fluida. Le sfide della telematica di Polestar nelle flotte EV

Il cuore del progetto Polestar non è solo tecnologico, ma anche strategico. Le flotte elettriche, rispetto a quelle endotermiche, richiedono un controllo molto più fine su parametri come stato di carica (SoC), stato di salute della batteria (SoH), consumi in base all’ambiente e comportamenti anomali in fase di ricarica. Per le aziende, poter decidere in tempo reale quale veicolo è adatto a una missione specifica significa risparmio. Ma anche maggiore efficienza operativa.

Nel contesto competitivo attuale, aziende come Samsara e Verizon Connect già offrono sistemi simili. Tuttavia, molte soluzioni prevedono l’aggiunta di dispositivi aftermarket. Con conseguenti complicazioni in termini di compatibilità e installazione. Polestar, invece, punta a un’integrazione OEM nativa. Che potrebbe fare la differenza in termini di affidabilità dei dati e facilità di implementazione.

Non mancano però le sfide. Dalla gestione della scalabilità internazionale (con le differenze normative sui dati e la privacy) all’effettiva capacità dei veicoli di fornire informazioni dettagliate e standardizzate. Inoltre, se i protocolli restano chiusi o poco interoperabili, il valore della piattaforma potrebbe ridursi.

In definitiva, la vera sfida sarà convincere i fleet manager che Polestar Fleet Telematics non è solo un altro strumento da gestire. Ma una risorsa concreta per ridurre costi, anticipare manutenzioni e ottimizzare l’utilizzo del parco veicoli.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!

Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.