One UI 8.5: altre novità in anticipo su cosa arriverà

Come ben sapete, Samsung, nonostante sia ancora impegnata con il rilascio della One UI 8 sui dispositivi che ancora non l’hanno ricevuta, si sta già impegnando all’interno dei propri laboratori allo sviluppo della versione successiva, la One UI 8.5, la quale dovrebbe rappresentare un ulteriore step evolutivo per quanto riguarda l’interfaccia grafica e che dà una semplice evoluzione sta via via assumendo le forme di un aggiornamento decisamente corposo nonostante non coincida anche con una versione successiva di Android, la nuova interfaccia grafica infatti, introdurrà interessanti novità sotto vari punti di vista con almeno quattro funzionalità in più Galaxy AI, un migliore riassunto delle notifiche potenziato dall’intelligenza artificiale e alcuni spunti presi in prestito direttamente dalle rivali.

Alcune delle novità in arrivo

La nuova interfaccia grafica arriverà in versione beta verso la fine di novembre, per vederla invece in versione stabile dovremmo attendere l’esordio del Galaxy S 26 che però si mostrerà solo il prossimo anno, nel frattempo però le versioni beta sono già in circolazione e proprio dal web ci arrivano alcune interessanti novità per quanto riguarda la prossima interfaccia grafica che riguardano soprattutto la schermata di blocco.

Con l’ultima versione dell’interfaccia grafica sarà possibile scegliere il tema dinamico per quanto riguarda i caratteri dell’orologio che adesso non si adatteranno più soltanto a persone o animali presenti nell’immagine di sfondo, bensì a qualsiasi tipologia di oggetto, ma non è finita qui dal momento che sarà possibile selezionare il colore trasparente, simile al vetro utilizzato da Apple, il quale assumerà una colorazione in tinta e perfettamente coerente con lo sfondo in modo decisamente più raffinato.

Anche l’interfaccia del drawer è stata modificata, parliamo della home dove scorrere tutte le applicazioni, dal momento che l’icona per cercare presente in basso adesso è più piccola e presenta un design flottante e moderno, tutto ciò ovviamente per restituire meglio la sensazione di aver ricevuto un effettivo update.