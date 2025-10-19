Amazon è pazza, offerta IMPERDIBILE sul notebook HP

Promozione assolutamente da non perdere su Amazon per tutti gli utenti che sono alla ricerca di un notebook HP, un prodotto che finalmente viene a costare decisamente meno del suo listino originario, senza effettivamente andare a toccare le specifiche tecniche e le funzionalità generali.

Il modello di cui vi parliamo è precisamente il 15-fc0014sl, si tratta di un prodotto che presenta un pannello da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione in FullHD e luminosità massima di 250 nits, le cornici non presentano uno spessore troppo elevato, oltretutto il trattamento antiriflesso è perfetto per riuscire a godere delle sue performance in ogni ambiente o con ogni condizione di luce. Il processore abbraccia perfettamente la fascia media, essendo comunque un AMD Ryzen 5 7520U, che viene affiancato da una scheda grafica integrata direttamente nel socket, e una configurazione che prevede la presenza di 16GB di RAM con 512GB di memoria interna su SSD.

Lo chassis, sebbene sia realizzato interamente in plastica, risulta essere perfettamente elegante e adatto all’ambiente lavorativo. I materiali utilizzati sono resistenti e affidabili, mentre la retroilluminazione monocromatica è regolabile su più intensità luminose.

Amazon, nuova offerta assurda sul notebook HP

La promozione disponibile sul notebook HP vi lascerà davvero a bocca aperta, poiché il dispositivo parte da un listino di 599 euro, per scendere di circa 200 euro, e arrivare a costare all’incirca 399,99 euro. Può essere vostro direttamente a questo link.

Non sono disponibili colorazioni differenti rispetto a quella effettivamente mostrata a schermo, in parallelo è possibile scegliere una configurazione diversa. In altre parole esistono, per lo stesso modello, anche varianti con processore diverso, che ovviamente hanno il proprio prezzo di riferimento. Controllate voi stessi al link indicato sopra per tutte le informazioni del caso e essere sempre aggiornati in merito.