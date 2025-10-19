1Mobile: se avete bisogno di tanti giga questa è la promo che fa per voi

Oggigiorno tutti noi utenti abbiamo bisogno di sfruttare costantemente la nostra promozione telefonica attiva su nostro numero di cellulare, quest’ultima rappresenta infatti un elemento indispensabile poiché fa da punto di connessione con la nostra vita digitale, consentendoci di svolgere le attività di cui abbiamo bisogno senza nessun tipo di problema, usufruire infatti di minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati per navigare rappresenta infatti uno step indispensabile dal quale non possiamo distaccarci.

Di conseguenza, scegliere l’offerta più adatta alle nostre esigenze rappresenta un elemento altrettanto fondamentale che necessita di tutta l’attenzione del caso, ogni utente deve infatti leggere con accuratezza i cataloghi di offerte disponibili qui in Italia in modo da trovare quella che sposi meglio i suoi bisogni, nello specifico parliamo di caratteristiche adatte all’utente e ovviamente di un prezzo che risulti competitivo e adeguato a ciò che viene offerto.

Qui in Italia, un provider che rappresenta senza alcun dubbio, una certezza da questo punto di vista è 1Mobile, si tratta infatti di un provider che da diversi anni garantisce offerte davvero ottime ai consumatori e oggi ve ne portiamo una che può sicuramente rappresentare un’ottima scelta viste le caratteristiche davvero ricche e il prezzo competitivo.

Tantissimi giga per navigare

L’offerta in questione consente di accedere alla bellezza di 260 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 60 SMS sempre verso tutti, per quanto riguarda il costo, l’offerta per il primo mese vi costerà 4,99 € e a partire dal secondo avrà un prezzo fisso di 8,99 € al mese, come se non bastasse l’offerta supporta la portabilità del numero da qualsiasi operatore di provenienza e proprio in questo caso il costo di attivazione sarà completamente gratuito.

Se siete interessati, l’offerta può essere attivata direttamente sul sito ufficiale dell’operatore e potrete anche scegliere se sfruttare una sin fisica che potete farvi spedire a casa oppure attivare una eSIM in pochi semplici clic.