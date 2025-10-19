AliExpress, sconto di 400 euro sull’Apple MacBook Air

AliExpress è pronta a riservare al pubblico uno sconto davvero imperdibile, difatti in questi giorni il consumatore si ritrova a poter acquistare Apple MacBook Air, pagandolo molto meno del suo listino originario, addirittura 400 euro di sconto applicato in modo completamente automatico.

Il modello rappresenta non proprio l’ultima generazione attualmente in commercio, ciò è importante saperlo e esserne a conoscenza, per il semplice fatto che nell’avvicinamento all’acquisto, è bene non confondersi con altre soluzioni. La variante in oggetto è caratterizzata dalla presenza del processore Apple M2, octa-core che può raggiungere un’ottima potenza di elaborazione, con la sua capacità di estendere al massimo l’usabilità quotidiana e dimostrando una certa versatilità in fase di utilizzo.

Il display è un Liquid Retina da 15 pollici di diagonale, tecnologia di ultima generazione, qualità di livello sopraffino, per un prodotto che vuole distinguersi dalla massa, proprio per quanto riguarda i colori, i dettagli e la nitidezza generale delle immagini che vengono effettivamente riprodotte sullo schermo. Le cornici sono sottili, non troppo marcate, la superficie del pannello riesce a evitare la maggior parte dei riflessi, permettendo di utilizzare il notebook praticamente dovunque si desideri.

AliExpress, ecco la promozione con sconto folle

Fino a poco tempo fa era davvero difficile di pensare di spendere così poco per l’acquisto di uno notebook dalle elevate prestazioni, ma finalmente è realtà, in questi giorni con AliExpress si possono spendere solamente 1120,99 euro. La cifra è ancora alta, ma non dovete lasciarvi impressionare, poiché comunque parliamo di un prodotto che di base avrebbe un listino di 1519 euro, quindi a tutti gli effetti potete abbracciare uno sconto di circa 400 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

La spedizione avviene direttamente dall’Italia con consegna a domicilio entro breve, in modo tale da poterlo utilizzare sin da subito, sempre ricordando garanzia legale della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica.