Xiaomi YU9 in arrivo: il SUV elettrico spunta sulle strade

Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, è apparso sui social documentando i test della nuova YU9 nello Xinjiang. I dirigenti dell’azienda si trovano tra i Monti Kunlun e l’altopiano del Pamir. Il percorso scelto, la Panlong Ancient Road, si estende per 30 km con oltre 600 curve strette. L’altitudine supera spesso i 3.500 metri. I test includono anche il lago Karakul, situato a circa 3.600 metri. Le immagini condivise mostrano una vettura camuffata, con pellicole e elementi posticci che nascondono il design. La presenza di importanti manager indica una prova su larga scala, simile a quella fatta per Xiaomi SU7 e YU7. Si può immaginare l’intensità delle prove per garantire prestazioni e sicurezza a livelli estremi.

Tecnologia e dimensioni pensate per il futuro Xiaomi

La Xiaomi YU9 dovrebbe arrivare con un sistema range extender, combinando elettrico e autonomia aggiuntiva. La batteria da 80 kWh promette oltre 400 km di percorrenza in modalità esclusivamente elettrica. La lunghezza stimata di circa 5,2 metri suggerisce interni spaziosi, con possibilità di configurazioni a 6 o 7 posti. Alcuni prototipi mostrano la presenza del LiDAR, fondamentale per avanzate funzioni di assistenza alla guida. La domanda sorge spontanea: quanto possono migliorare i viaggi quotidiani con una tecnologia così avanzata? Il design, ancora parzialmente nascosto, lascia intravedere linee robuste e moderne.

Il debutto della Xiaomi YU9 è previsto per il 2026, ma le immagini e i post del CEO alimentano entusiasmo e curiosità. L’attenzione mediatica cresce, tra foto spia e aggiornamenti social. L’approccio dell’azienda sembra mirare a coniugare prestazioni, autonomia e comfort senza compromessi evidenti. Gli appassionati si chiedono quale sarà l’esperienza reale di guida a oltre 4.000 metri di altitudine. Le dichiarazioni e le prove sul campo indicano una strategia precisa: test estensivi per confermare affidabilità e tecnologia prima della commercializzazione. Lo sviluppo della Xiaomi YU9 conferma l’impegno di Xiaomi nel settore automotive e lascia aperta la domanda su quali altre sorprese emergeranno.