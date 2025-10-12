Zeekr 001: ricarica in 7 minuti per un’elettrica da record

La nuova 001 del marchio del gruppo Geely dimostra che il pieno di energia non sarà più un’attesa, ma un battito d’occhio tecnologico. L’architettura a 900 V e le nuove batterie ultrafast segnano un passo che potrebbe cambiare per sempre il modo di viaggiare elettrico. Nel 2021 Zeekr aveva stupito con la sua 001. Ora, un aggiornamento profondo la proietta in una dimensione quasi futuristica. Il modello RWD dispone di un motore da 370 kW alimentato da una batteria Qilin di CATL da 103 kWh. L’autonomia dichiarata raggiunge 810 km (CLTC), ma è la ricarica a far parlare. Supporta potenze fino a 6C, che equivalgono a un passaggio dal 10% all’80% in appena 10 minuti. Si tratta di numeri impensabili fino a poco tempo fa, capaci di ridurre drasticamente i tempi di sosta. La potenza di ricarica può raggiungere valori fino a sei volte la capacità della batteria.

La spinta dei 1.000 kW della velocissima Zeekr

Chi desidera prestazioni estreme trova la versione AWD con doppio motore per 680 kW complessivi. Due batterie sono disponibili: la Qilin di 103 kWh per 762 km o la nuova Golden Brick Battery da 95 kWh per 710 km. Proprio questa introduce una novità che sorprende anche gli scettici. Grazie alla tecnologia LFP (litio-ferro-fosfato), Zeekr dichiara una ricarica a 12C. In termini concreti, significa passare dal 10% all’80% in 7 minuti. È una potenza superiore ai 1.000 kW, un valore che sfiora il limite del possibile. Quanto tempo passerà prima che l’attesa diventi solo un ricordo?

Un simile traguardo chiede un’infrastruttura all’altezza. In Cina iniziano ad apparire colonnine da 1.000 kW. Zeekr, nel marzo 2025, ha presentato stazioni di ricarica capaci di toccare 1,2 MW di picco. Si parla di una potenza che trasforma il concetto stesso di rifornimento. Tutto ruota attorno alla sinergia tra batterie sempre più efficienti e una rete capace di sostenerle. Il tempo del “pieno” si accorcia, la tecnologia corre più veloce dell’immaginazione e presto, in un battito di ciglia, si sarà azzerato.