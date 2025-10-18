PosteMobile: gli utenti pagheranno il doppio per la fattura cartacea

Con l’aumento dei costi che coinvolge diversi settori dell’economia italiana, il tema della digitalizzazione torna al centro delle strategie aziendali. Ciò spingendo le imprese a rivedere i propri modelli operativi e i rapporti con i consumatori. Una delle conseguenze più visibili di tale tendenza riguarda la gestione della fatturazione, sempre più orientata verso formati elettronici per contenere spese e impatti ambientali. Tale tendenza coinvolge anche il settore delle telecomunicazioni. A tal proposito, dal 2026, anche i clienti dei servizi di rete fissa PosteMobile Casa e PosteCasa Ultraveloce assisteranno ad un adeguamento tariffario relativo alla ricezione della fattura in formato cartaceo. L’azienda che gestisce tali offerte, PostePay, ha annunciato che l’importo passerà da 1,50 euro a 3 euro, IVA inclusa. La modifica, spiegano fonti aziendali, è legata all’incremento generale dei costi di stampa, distribuzione e trasporto, e riflette un processo di aggiornamento coerente con le condizioni di mercato.

PosteMobile Casa e PosteCasa Ultraveloce: nuovi costi di fatturazione

La variazione non inciderà invece su chi sceglierà la fattura digitale. La quale resterà completamente gratuita. L’obiettivo dichiarato è incoraggiare una transizione verso modalità più sostenibili e rapide di gestione delle comunicazioni amministrative. L’aumento sarà applicato in due fasi: per i clienti di PosteMobile Casa partirà da gennaio 2026. Mentre per quelli di PosteCasa Ultraveloce scatterà da febbraio dello stesso anno.

Come previsto dalle normative di settore, gli utenti interessati riceveranno una comunicazione ufficiale con l’indicazione delle nuove condizioni economiche. Quest’ultimi potranno esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione. La procedura potrà essere avviata tramite i consueti canali di contatto, inclusi posta elettronica e corrispondenza cartacea.

Nel lungo periodo, la distinzione tra servizi digitali e tradizionali potrebbe accentuarsi ulteriormente. Delineando, in tal modo, un panorama in cui la dematerializzazione diventa non solo una scelta ecologica, ma anche economica. La sfida rimane quella di garantire che la trasformazione digitale non lasci indietro chi fatica ad adattarsi ai nuovi strumenti. Mantenendo così l’inclusione come principio cardine della modernizzazione dei servizi.