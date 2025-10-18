Smartphone come webcam per il PC: ecco il trucco per videochiamate al top

Non serve comprare una webcam nuova per avere una buona qualità video: con le funzioni introdotte negli ultimi anni, è possibile usare lo smartphone come webcam per il computer, con risultati spesso migliori di quelli offerti dalle videocamere integrate nei portatili.

Gli smartphone moderni hanno sensori ad alta risoluzione, autofocus e gestione automatica della luce, caratteristiche perfette per videoconferenze, lezioni o registrazioni da PC.

Per i possessori di iPhone, il collegamento è immediato. Con macOS Ventura o versioni successive, basta attivare la funzione Continuity Camera: l’iPhone viene riconosciuto in automatico dal Mac, senza installare nulla. Dopo aver scelto il telefono come sorgente video nelle impostazioni di Zoom, Teams o Google Meet, la fotocamera si attiva e offre un’immagine nitida, con funzioni aggiuntive come l’inquadratura automatica o la modalità Ritratto.

Su Windows e Android il principio è simile, ma richiede un’app di supporto. Programmi come DroidCam, Iriun Webcamo Camo permettono di collegare il telefono al PC tramite USB o Wi-Fi. Dopo aver installato l’app sia sul computer che sullo smartphone, basta selezionare il dispositivo dall’elenco delle videocamere per iniziare a usarlo.

Qualità migliore e più libertà d’inquadratura

Usare il telefono come webcam non solo migliora la qualità del video, ma consente anche di scegliere l’inquadratura. Si può posizionare il telefono su un treppiede, usare la fotocamera posteriore per un’immagine più luminosa e impostare manualmente la messa a fuoco. Per evitare vibrazioni o scariche improvvise, conviene collegare lo smartphone all’alimentazione durante l’uso e disattivare notifiche e suonerie.

Un altro vantaggio è la flessibilità: si può alternare facilmente tra la fotocamera anteriore e quella posteriore o usare un secondo telefono per riprese da un’altra angolazione. Alcune app permettono persino di applicare filtri, regolare la luminosità o sfocare lo sfondo in tempo reale.

Con pochi passaggi, lo smartphone diventa una webcam di alta qualità, perfetta per chi lavora da casa o partecipa a riunioni online. È un modo intelligente per sfruttare al meglio la tecnologia già a disposizione, ottenendo un’immagine più professionale senza spendere nulla.