Samsung TV OLED 2025: arriva la certificazione Real Black di VDE

Nel panorama dei televisori di fascia alta, la capacità di un display di riprodurre neri profondi e precisi è diventata un parametro fondamentale. In tale contesto, Samsung ha annunciato che il suo modello OLED S95F 2025 ha ottenuto la certificazione Real Black dal Verband der Elektrotechnik (VDE). Un riconoscimento che attesta l’eccellenza nella resa dei neri in diverse condizioni di illuminazione. Il risultato non riguarda solo il livello di luminosità minima raggiungibile, ma anche la capacità del televisore di mantenere una fedeltà cromatica coerente in ambienti molto illuminati. Ciò grazie alla combinazione tra pannello OLED e tecnologia Glare-Free 2.0, progettata per ridurre i riflessi. Tale approccio consente agli utenti di godere di dettagli sottili nelle scene più scure senza che la luce esterna comprometta la percezione dei colori.

Samsung TV OLED 2025 certificata: ecco i dettagli

Secondo VDE, la certificazione Real Black viene conferita esclusivamente ai display che superano test estremamente severi. Quest’ultimi valutano l’impatto della luce ambientale, la lucentezza dello schermo e la capacità di mantenere neri autentici in stanze buie. Il modello S95F ha soddisfatto tali criteri, confermando come le prestazioni non siano condizionate dalle variabili ambientali. Per il CEO di VDE, Ansgar Hinz, tale risultato riflette non solo la qualità tecnica del display, ma anche l’attenzione a un’esperienza visiva costante nelle diverse situazioni d’uso.

L’ottenimento di una certificazione come Real Black rappresenta un segnale chiaro dell’evoluzione del settore televisivo. Qui la competizione si gioca non solo sulla dimensione dello schermo o sulla risoluzione. Ma anche sulla capacità di offrire immagini realistiche e coinvolgenti.

In un orizzonte più ampio, riconoscimenti come quello di VDE contribuiscono a creare riferimenti oggettivi per il consumatore. Orientando le scelte in un mercato in rapida evoluzione e segnando il passaggio verso televisori sempre più performanti e adattabili alle diverse condizioni ambientali. La certificazione del modello di Samsung, dunque, non rappresenta soltanto un traguardo tecnico, ma anche un indicatore del crescente valore attribuito alla qualità visiva certificata.