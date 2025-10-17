Xiaomi 17 Ultra: nuove indiscrezioni sul comparto fotografico

Nel panorama competitivo della fotografia mobile, la corsa all’innovazione non mostra segni di rallentamento. Tra i protagonisti più attesi, Xiaomi sembra pronta a rilanciare la sfida con i nuovi modelli 17 Ultra. Un dispositivo che, secondo le più recenti indiscrezioni, potrebbe ridefinire il concetto stesso di fotocamera su smartphone. Le informazioni sono state diffuse dal noto leaker Digital Chat Station. Quest’ultime anticipano un modello destinato a superare anche i già avanzati Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max. A differenza dei dispositivi attualmente in commercio, la variante Ultra punterebbe su un sistema a quattro fotocamere posteriori. Con configurazione 50MP+50MP+50MP+200MP. Il sensore principale, più ampio rispetto ai precedenti, offrirebbe una gamma dinamica ultra-elevata. Migliorando la gestione della luce e del contrasto in ogni condizione di scatto. Anche la fotocamera a periscopio riceverebbe un aggiornamento sostanziale. Con un sensore di dimensioni maggiori e una nuova tecnologia ottica studiata per ampliare le capacità di ingrandimento.

Xiaomi 17 Ultra: ecco i dettagli emersi sulle fotocamere

La novità più significativa riguarderebbe, però, l’introduzione di uno zoom ottico continuo, un traguardo che la fotografia mobile insegue da anni. La tecnologia, basata su un sensore da 200MP combinato con un complesso sistema di lenti a periscopio, consentirebbe una variazione di zoom fluida, eliminando la perdita di qualità tipica degli ingrandimenti digitali. Se confermata, rappresenterebbe un passo decisivo verso un’esperienza fotografica più vicina a quella delle fotocamere professionali.

Un ulteriore elemento di interesse è la possibilità che il dispositivo arrivi in due versioni distinte. Secondo le voci, entrambe condividerebbero la stessa struttura hardware, con sensori e lenti identici, ma la variante di fascia più alta potrebbe offrire funzionalità fotografiche esclusive, probabilmente basate su algoritmi di elaborazione avanzata. I sensori indicati dalle fonti includono un OmniVision OV50X da 50MP come principale, un Samsung HPE da 200MP periscopico. Due JN5 da 50MP e un sensore frontale OV50M sempre da 50MP.

Riguardo il lancio, nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata. Le prime indiscrezioni suggerivano un debutto nella prima metà del 2026, ma nuovi report ipotizzano un lancio anticipato entro la fine del 2025 in Cina. Guardando al quadro generale, l’arrivo dello Xiaomi 17 Ultra segnerebbe un nuovo capitolo nella ricerca di qualità e versatilità fotografica nel mondo mobile.