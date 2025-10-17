1Mobile: giga in quantità con questa promo super

Ognuno di noi al giorno d’oggi utilizza il proprio smartphone praticamente in ogni momento, per poterlo fare si rende necessario avere a disposizione come ovvio che sia un’offerta telefonica che garantisca minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati per poter navigare in Internet senza problemi, questi elementi devono assolutamente essere nelle giuste quantità in modo da soddisfare le nostre esigenze giornaliere e permetterci di svolgere tutte le attività che desideriamo.

Di conseguenza, ogni utente deve leggere con attenzione i cataloghi di offerte davanti ai suoi occhi in modo da trovare la promozione che reputa più adatta ai suoi bisogni, fare la scelta giusta infatti è di primaria importanza per evitare di sbagliare e ritrovarsi con una promozione poco adeguata, qui in Italia la scelta è molto ampia dal momento che i provider sono davvero tanti così come le offerte, oggi non a caso vi parliamo di 1Mobile, provider tinto di rosso che sfrutta la connessione Vodafone per garantire offerte davvero di ottimo livello, oggi vi portiamo un’offerta davvero interessante.

Tanti tantissimi giga

L’offerta in questione permette di ottenere 260 GB per navigare in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, l’offerta avrà un costo di 4,99 € al mese e poi arriverà a un prezzo stabile di 8,99 € al mese, per coloro che effettuano la portabilità il costo di attivazione gratuito e tra l’altro, anche la portabilità è completamente gratuita indipendentemente dall’operatore di provenienza, di conseguenza potrete portare qualsiasi numero senza nessun tipo di vincolo.

Per effettuare l’attivazione, vi basterà recarvi sul sito ufficiale dell’operatore seguire gli step indicati, potrete scegliere infatti se attivare un nuovo numero o utilizzare la portabilità e anche tra il formato Sim fisica oppure elettronica, dopodiché in pochi giorni il vostro numero sarà attivato o portato e potrete utilizzare l’offerta senza nessun tipo di problema.