OnePlus presenta OxygenOS 16: veloce, scorrevole e più intelligente

OnePlus alza ancora di più i suoi standard con il lancio di OxygenOS 16, una versione completamente rinnovata del suo sistema operativo, progettata per fondere intelligenza artificiale, prestazioni estreme e personalizzazione elevata. La nuova filosofia alla base del progetto è “Intelligently Yours”: un approccio che mette davvero l’utente al centro, adattando ogni esperienza all’uso quotidiano.

Il primo dispositivo a uscire di fabbrica con il nuovo sistema sarà il OnePlus 15, previsto nei prossimi mesi, mentre gli altri modelli riceveranno l’aggiornamento progressivamente dopo la fase beta.

Un’intelligenza che capisce e anticipa

Al centro di OxygenOS 16 c’è Plus Mind, una sorta di “mente digitale personale” capace di riconoscere i contenuti visualizzati sullo schermo e di archiviarli automaticamente nel Mind Space, una sezione che raccoglie appunti, immagini, eventi e documenti in modo ordinato e contestuale. Un tocco del tasto Plus Key — o uno swipe con tre dita — permette di attivare funzioni rapide come screenshot, torcia o registratore vocale, oppure interagire direttamente con Plus Mind. L’intelligenza del sistema arriva a comprendere il contesto dei contenuti: ad esempio, se si salva l’immagine di un volantino con data e orario, OxygenOS suggerisce di aggiungerlo al calendario. Tutto senza dover cercare manualmente le informazioni.

La novità più interessante è la sinergia con Google Gemini, che ora può accedere alle informazioni archiviate nel Mind Space per fornire risposte davvero personalizzate. È possibile chiedere, per esempio, di creare un progetto di arredamento basato sulle immagini salvate nel telefono: l’IA unisce il contesto personale con l’intelligenza generativa per offrire soluzioni su misura.

Più produttività e più creatività

OxygenOS 16 integra una vera e propria AI Productivity Suite, che semplifica il lavoro e la gestione dei contenuti.

Con AI Writer si possono creare testi, mappe concettuali e post per i social in modo automatico; AI Scan trasforma la fotocamera in uno scanner intelligente, convertendo documenti o lavagne in PDF modificabili. Per la parte fotografica arrivano AI Perfect Shot e AI Portrait Glow, che migliorano automaticamente le immagini in base alla luce e al soggetto. C’è anche AI PlayLab, un laboratorio creativo dove testare nuove funzioni sperimentali come YumSee (testo in immagine) o Party Up, che trasforma le foto di gruppo in mini video animati.

OnePlus punta tutto sulla velocità. Con Parallel Processing 2.0, le animazioni iniziano prima che le azioni precedenti si concludano, regalando una reattività mai vista. Le transizioni sono più naturali, le app si aprono in modo istantaneo e la gestione della memoria è ottimizzata per mantenere stabilità anche sotto carico.

La nuova Seamless Cross-Ecosystem Connectivity, invece, abbatte i confini tra dispositivi: OxygenOS 16 dialoga in modo fluido con Windows, macOS e persino Apple Watch, offrendo sincronizzazione notifiche, condivisione file e controllo remoto della fotocamera del telefono direttamente dall’orologio.

Il rinnovato linguaggio grafico introduce Flux Theme 2.0, che offre sfondi dinamici, effetti di profondità e animazioni interattive. Il nuovo Fluid Cloud funge da centro notifiche intelligente, con aggiornamenti live da app come Spotify o servizi di delivery, per restare sempre connessi senza aprire ogni applicazione. L’interfaccia adotta effetti visivi morbidi e traslucidi, con Gaussian blur e angoli arrotondati che donano un aspetto elegante e moderno. Anche le app native — Orologio, Calcolatrice e Galleria — sono state ridisegnate per integrarsi nel nuovo stile visivo.

Sicurezza, disponibilità e tanto altro

Sul fronte sicurezza, debutta il Private Computing Cloud, una soluzione che protegge i dati sensibili sfruttando un sistema di cifratura end-to-end a livello hardware e software. OxygenOS 16 arriva anche su tablet, con interfacce ottimizzate e multitasking avanzato: fino a cinque app aperte insieme e supporto drag-and-drop per condividere file tra tablet e PC.

Ricordiamo, infine, che il programma Open Beta partirà il 17 ottobre, consentendo agli utenti di testare in anteprima tutte le novità. Infine, chi desidera acquistare il nuovo OnePlus 15 potrà accedere a una promozione esclusiva con il Bonus Drop da 1 euro, che include accessori premium come una Sling Bag e un caricatore GaN da 120W, fino a esaurimento scorte.