Offerta SUPER per gli under 30: WindTre ti offre 200 GB a meno di 10€

Le offerte WindTre con tutto incluso per i più giovani tornano a sfidare la concorrenza. Il gestore arancione punta ad attirare l’attenzione di fasce di clienti ben precise incuriosendoli tramite offerte vantaggiose che, oltre a proporre tanti servizi abbondanti, prevedono costi di rinnovo particolarmente convincenti. La WindTre SUPER 5G è un chiaro esempio della strategia vincente del gestore, che offre ai suoi nuovi clienti under 30 tantissimi minuti, SMS e Giga a meno di 10,00 euro al mese.

Offerta WindTre SUPER 5G: scopri tutti i dettagli e acquista la nuova SIM

Tutti i nuovi clienti del gestore arancione, aventi età massima 30 anni, hanno la possibilità di attivare l’offerta WindTre SUPER 5G a un costo di soli 9,99 euro al mese. La tariffa include nel prezzo:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione

12,6 GB extra per la navigazione in Unione Europea

L’attivazione può essere effettuata con o senza portabilità del numero dal precedente operatore, optando per la SIM fisica o l’eSIM. Scegliendo quest’ultima opzione, i nuovi clienti non dovranno attendere la spedizione della scheda fisica, che avviene gratuitamente entro 2 giorni lavorativi, e potranno utilizzare sin dal primo momento tutti i servizi previsti dall’offerta richiesta. Entrambe le opzioni non richiedono alcuna spesa aggiuntiva e l’attivazione sarà offerta gratuitamente dal gestore, qualunque sia la modalità d’attivazione utilizzata. Dunque, i nuovi clienti interessati potranno scegliere di procedere con l’acquisto online o presso uno dei punti vendita abilitati.

Il gestore spesso offre la possibilità di abbinare alle sue offerte l’acquisto di uno smartphone a rate, permettendo in alcuni casi di ricevere un dispositivo 5G gratuitamente. I nuovi clienti che desiderano cambiare smartphone potranno quindi consultare il listino offerte presente sul sito ufficiale WindTre per conoscere le opzioni All Inclusive del momento e richiederne l’attivazione.