AirPods Pro 3: per il TIME sono tra i “Best Inventions of 2025”

Nel panorama tecnologico del 2025, Apple torna al centro della scena internazionale. La prestigiosa rivista TIME ha inserito i nuovi AirPods Pro 3 nella lista delle “Best Inventions of 2025”. Sottolineando come il dispositivo rappresenti una delle conquiste più rilevanti dell’anno. Non si tratta, secondo il magazine statunitense, di un semplice aggiornamento, ma di un vero passo avanti. Il quale ridefinisce il concetto stesso di auricolare intelligente. Presentati a settembre, gli AirPods Pro 3 hanno attirato l’attenzione per l’integrazione tra funzioni biometriche e intelligenza artificiale. Due ambiti che fino a poco fa sembravano appartenere a mondi separati. L’azienda di Cupertino ha saputo fondere le competenze maturate nel design audio con l’esperienza accumulata nel monitoraggio del benessere personale.

Auricolari AirPods Pro 3 citati dal TIME: ecco i dettagli

Il sensore fotopletismografico, inserito per la prima volta in tale categoria di auricolari, consente di rilevare il battito cardiaco e di monitorarne l’andamento attraverso l’app Salute. La funzione non si limita a fornire dati biometrici. Può anche agire come supporto acustico per chi presenta forme lievi o moderate di ipoacusia. Una scelta che amplia le possibilità d’uso del dispositivo e apre la strada a nuove applicazioni in ambito sanitario, dove l’ascolto e la percezione sonora diventano parte integrante del benessere quotidiano.

Accanto alla dimensione fisica, Apple ha potenziato anche quella linguistica. La funzione Live Translation, alimentata da Apple Intelligence, offre la possibilità di tradurre in tempo reale conversazioni tra parlanti di lingue diverse. Ciò ascoltando e restituendo all’utente la traduzione nella propria lingua. Al momento, la funzione è disponibile per inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo. Secondo quanto riportato, entro la fine dell’anno, arriverà anche per italiano, giapponese, coreano e cinese, in versione beta.

L’inserimento degli AirPods Pro 3 nella selezione del TIME non rappresenta soltanto un tributo al successo di un prodotto, ma anche un segnale del cambiamento in corso nel settore tecnologico. L’attenzione non è più rivolta solo alle prestazioni o al design, ma alla capacità di creare dispositivi che interagiscano con la vita quotidiana. In tale scenario, Apple continua a spingersi oltre per esplorare i confini tra tecnologia e benessere.