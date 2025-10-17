Google rilascia Fotocamera Pixel 10.1: nuova interfaccia e funzione Optimize FPS

Google ha iniziato la distribuzione dell’aggiornamento Fotocamera Pixel 10.1, già presente al lancio del Pixel 10, estendendolo ora anche ai modelli delle generazioni precedenti. L’update introduce un’interfaccia ispirata al linguaggio Material 3 Expressive e include miglioramenti funzionali pensati per ottimizzare l’esperienza fotografica.

Nella schermata principale, il pulsante di scatto è ora un cerchio pieno con anello trasparente, mentre i comandi laterali assumono una forma quadrata arrotondata. È stata aggiornata anche l’anteprima dell’ultima foto scattata, accompagnata da una breve animazione più fluida. Google ha inoltre ridotto l’uso delle icone personalizzate Dynamic Color per rendere l’interfaccia più coerente e ha ritoccato le dimensioni dei caratteri, migliorando la leggibilità.

All’interno delle impostazioni, i controlli non attivi adottano la stessa forma quadrata, mentre quelli selezionati restano circolari. Anche le schede “Generale” e “Pro” seguono ora lo stesso stile visivo. Il pulsante “Altre impostazioni” è stato spostato nella parte superiore destra della schermata, sostituito da un’icona con tre puntini per facilitare l’uso a una mano.

Nuove sezioni e la funzione Optimize FPS

La pagina “Impostazioni fotocamera” è stata riorganizzata in contenitori Material 3 Expressive, che raggruppano le opzioni in modo più logico. Tra le novità tecniche spicca la funzione “Optimize FPS”, che regola automaticamente il frame rate dei video da 60 a 30 fps per migliorare la gestione energetica e la stabilità delle registrazioni.

Le altre sezioni includono:

Generale : posizione di salvataggio, suoni, memoria e suggerimenti di scansione;

Composizione : griglia, suggerimenti di inquadratura e selfie speculari;

Accesso rapido : controlli rapidi e timer con palmo;

Foto : opzioni Ultra HDR, modalità astrofotografia e controllo RAW/JPEG;

Video : stabilizzazione, zoom audio e archiviazione efficiente;

Cattura avanzata: luce del timer, avviso lente sporca e modalità subacquea per i Pixel più recenti.

Distribuzione graduale sul Play Store

L’aggiornamento Fotocamera Pixel 10.1 è in rilascio progressivo tramite il Play Store, già disponibile per Pixel 10 Pro e Pixel 8 Pro. Il pacchetto pesa circa 1,47 GB e può essere installato anche manualmente tramite sideload, ma Google consiglia di attendere la distribuzione automatica per evitare incompatibilità.