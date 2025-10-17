Google spinge su Health Connect: nuove notifiche agli utenti Android per la salute

Negli ultimi giorni molti utenti Android hanno notato un comportamento insolito sui propri smartphone. Una notifica di Google li invita ad attivare Health Connect, il sistema dedicato alla gestione dei dati di salute e attività fisica. Non si tratta di un errore. Al contrario, di una nuova strategia dell’azienda per aumentare la visibilità di un servizio finora rimasto quasi sconosciuto al grande pubblico.

Google prepara il rilancio di Health Connect

Lanciato nel 2022, Health Connect è stato pensato come un punto di raccolta unico per le informazioni provenienti da app e dispositivi diversi. Si va dai fitness tracker alle bilance smart, fino ai tapis roulant connessi. L’obiettivo? Creare un sistema in cui tutti i dati relativi al benessere dell’utente siano accessibili in un’unica interfaccia. Nonostante le sue potenzialità, la piattaforma finora non è molto conosciuta. Cosa in gran parte dovuta alla sua posizione “nascosta” nelle impostazioni di Android. Pochi sanno della sua esistenza e ancor meno persone la utilizzano regolarmente.

Con l’aggiornamento del Google Play System di agosto 2025, l’ azienda ha così deciso di intervenire in modo più diretto. Gli utenti che non hanno ancora collegato alcuna app al servizio stanno ricevendo notifiche push che spiegano le funzioni di Health Connect e invitano a configurarlo. Un tocco sulla notifica apre immediatamente l’app, mostrando un banner di benvenuto con l’elenco delle applicazioni compatibili già installate sul dispositivo. Una volta aggiunta la prima, il sistema suggerisce automaticamente di collegare anche le altre, semplificando il processo di configurazione.

Dietro questa mossa c’è una chiara strategia. Con l’arrivo di Android 16 QPR2, Health Connect diventerà più autonomo, acquisendo la capacità di tracciare nativamente i passi dell’utente senza bisogno di app di terze parti. È un segnale preciso della volontà di Google di trasformare la piattaforma da semplice hub di sincronizzazione a vero sistema di fitness integrato. Così facendo potrebbe essere in grado di competere direttamente con Apple Health su iOS.