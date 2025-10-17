Gemini arriva su Google Maps: ecco cosa potrà fare il nuovo assistente AI di Google

Gemini su Google Maps

L’integrazione che molti utenti aspettavano è finalmente alle porte: Gemini, l’intelligenza artificiale conversazionale di Google, sta per arrivare anche su Google Maps. Secondo quanto scoperto dall’analisi del codice dell’ultima beta, il colosso di Mountain View è pronto a sostituire definitivamente il vecchio Assistant, trasformando l’app di navigazione più famosa al mondo in un vero copilota intelligente.

Gemini prende il posto di Assistant

L’indizio più chiaro arriva dall’APK teardown della versione beta 25.41.03.815390258 di Maps, condotto da Android Authority. In questa build, l’icona del microfono in alto a destra, che finora richiamava Google Assistant, ora mostra per alcuni istanti il simbolo a “scintilla” di Gemini, segno inequivocabile del cambio di guardia.

Ma la novità non è solo estetica: Gemini, a differenza di Assistant, non si limita più ai comandi vocali di base. Durante la navigazione può gestire conversazioni più complesse, rispondere a domande contestuali o fuori tema e persino modificare il percorso in tempo reale per evitare autostrade, pedaggi o strade trafficate, senza che l’utente debba mai toccare lo schermo.

In pratica, Google Maps smette di essere solo un navigatore e diventa un compagno di viaggio proattivo, capace di interpretare bisogni, anticipare problemi e fornire informazioni personalizzate — un po’ come un copilota umano, ma con la potenza del machine learning.

Un assistente che “capisce” il contesto

L’obiettivo di Google è chiaro: portare su Maps la comprensione contestuale di Gemini, permettendo interazioni più naturali e complete.

Si potrà chiedere, per esempio:

“C’è traffico sulla strada per Milano?”

“Dove posso fermarmi per un caffè a metà percorso?”

“Quanto manca prima del tramonto?”

Gemini non solo risponderà, ma adatterà la navigazione in base alla richiesta, combinando dati meteo, traffico e orario del giorno. E, grazie alla connessione con il sistema Gemini Live, l’assistente potrà sfruttare informazioni aggiornate e modelli linguistici evoluti per mantenere una conversazione fluida e coerente, anche mentre l’utente guida.