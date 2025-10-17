Apple Vision Pro trasforma il salotto in bordo campo: partite dei Lakers in formato Apple Immersive

Apple Vision Pro

Guardare una partita dei Los Angeles Lakers dal divano di casa come se si fosse realmente seduti a bordo campo: è questa la promessa di Apple Immersive, il nuovo formato esperienziale pensato per Apple Vision Pro, che farà il suo debutto nel mondo NBA a inizio 2026.

L’annuncio è arrivato in modo indiretto, tramite un comunicato di Spectrum SportsNet, il canale sportivo affiliato a Charter Communications, che ha anticipato la partnership con Apple prima ancora dell’annuncio ufficiale previsto entro fine novembre.

Lo sport incontra la realtà immersiva

Il progetto prevede l’utilizzo di telecamere speciali posizionate a bordo campo e sotto i canestri, in grado di registrare e trasmettere le partite in diretta nel formato Apple Immersive, un sistema sviluppato su misura per Vision Pro. Il risultato? Gli spettatori potranno muovere la testa e guardarsi intorno come se fossero fisicamente presenti nell’arena, vivendo un’esperienza tridimensionale e completamente interattiva.

Le prime partite “immersive” dei Lakers saranno disponibili nella stagione NBA 2025-2026, trasmesse in streaming fino a 150 Mbps attraverso l’app Spectrum SportsNet, accessibile agli abbonati Spectrum TV e Internet nel territorio statunitense coperto dalla rete.

Dove e come guardarle

Oltre all’app di Spectrum, gli incontri saranno visibili anche tramite l’app ufficiale NBA, che offrirà repliche e highlight immersivi on demand. I contenuti saranno distribuiti in Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Giappone, Corea del Sud, Singapore, Australia ed Emirati Arabi Uniti, aprendo così la strada a una vera e propria globalizzazione dell’esperienza sportiva in mixed reality.

Il comunicato di Spectrum specifica che le riprese immersive saranno disponibili solo per un numero selezionato di partite, data la complessità tecnica richiesta dal sistema di cattura e trasmissione. Ogni evento dovrà infatti essere girato con attrezzature dedicate al formato Apple Immersive, che gestisce simultaneamente più prospettive e una profondità visiva calibrata sul tracciamento oculare del visore.

Apple Immersive: il futuro dell’intrattenimento sportivo

L’idea di Apple è quella di trasformare Vision Pro in una nuova piattaforma per l’intrattenimento live, non solo per film o documentari ma anche per sport, concerti e spettacoli. Il formato Immersive, già sperimentato in alcune demo al lancio del visore, consente di riprodurre video tridimensionali con prospettiva dinamica e audio spaziale adattivo, generando la sensazione di essere realmente nello spazio filmato.