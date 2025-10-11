Microsoft sfrutta il solare per i data center in Giappone

Se c’è una cosa che l’esplosione dell’Intelligenza Artificiale (IA) e l’espansione dei servizi cloud ci hanno insegnato, è che la potenza di calcolo ha un costo… e quel costo è fatto di energia. Tantissima energia! I giganteschi data center che alimentano le nostre vite digitali – dalle email ai chatbot super intelligenti – sono dei veri e propri divoratori di elettricità. E così, giganti come Microsoft si stanno attrezzando per saziare questa fame crescente in modo green.

100 MW di energia verde per cloud e IA di Microsoft

La mossa più recente di Microsoft è un nuovo accordo in Giappone con Shizen Energy, un’azienda locale specializzata in progetti di energia pulita. Non stiamo parlando di un piccolo acquisto, ma di assicurarsi ben 100 megawatt di capacità solare. Questa energia fresca e pulita non serve per le luci degli uffici, ma per alimentare i muscoli digitali dell’azienda: i suoi data center, che nel Paese del Sol Levante sono sempre più cruciali.

L’intesa è solida e a lunghissimo termine: un contratto di fornitura ventennale che offre stabilità a entrambe le parti. Per Shizen Energy significa avere un acquirente garantito per l’energia prodotta da quattro impianti fotovoltaici (uno già attivo e tre in costruzione); per Microsoft, significa avere un flusso costante di energia rinnovabile per sostenere la sua infrastruttura in crescita.

L’impegno di Microsoft in Giappone non si ferma all’acquisto di energia. L’azienda ha annunciato un piano di investimento massiccio: 2,9 miliardi di euro nel corso del prossimo anno per rafforzare le sue strutture digitali locali. L’obiettivo non è solo espandersi, ma farlo in modo sostenibile.

Microsoft ha un obiettivo globale molto chiaro e ambizioso: arrivare ad alimentare le sue strutture con energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili entro il 2030. Accordi come quello con Shizen Energy sono passi fondamentali per centrare questo bersaglio. Non si tratta più solo di compensare i consumi, ma di alimentarli direttamente con sole, vento o altre fonti pulite.

Non è un caso che nell’ultimo periodo Microsoft abbia accelerato in modo impressionante gli acquisti di energia verde. Dall’inizio dell’anno, hanno messo sotto contratto oltre 1 gigawatt di capacità solare in diversi Paesi, consolidando la loro posizione tra i maggiori acquirenti di rinnovabili a livello mondiale.

Energia solare, la nuova star delle imprese hi-tech

L’energia solare è diventata la star di questa transizione per i colossi tech. Il motivo? È diventata economica e, soprattutto, è veloce da realizzare. A differenza di altre grandi infrastrutture energetiche, un impianto fotovoltaico di solito richiede meno di 18 mesi per essere completato e, in molti casi, può iniziare a erogare elettricità già prima che i lavori siano terminati. La velocità è cruciale quando la domanda energetica dell’IA e del cloud cresce in modo quasi esponenziale.

In sostanza, stiamo assistendo a una corsa per accendere le luci del futuro digitale usando il sole, e l’accordo in Giappone è solo l’ultima, ma significativa, tessera di questo puzzle mondiale.