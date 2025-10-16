Smart working: come far diventare un PC un secondo schermo per un portatile

Chi passa molte ore al computer sa quanto sia utile avere due schermi per gestire più finestre contemporaneamente. Non tutti sanno, però, che è possibile usare un altro PC o anche un tablet come monitor aggiuntivo, senza dover acquistare accessori costosi. Su Windows 11 e Windows 10, questa funzione è integrata nel sistema e sfrutta la connessione Wi-Fi per trasmettere lo schermo in modo fluido.

Per attivarla, basta aprire le impostazioni del computer secondario e digitare “Proietta su questo PC”. Dopo aver abilitato la funzione, comparirà un nome di rete. Dal portatile principale, invece, si apre il Centro notifiche e si seleziona “Proietta” o “Connetti a un display wireless”. A questo punto, il secondo computer apparirà nell’elenco dei dispositivi disponibili: basterà accettare la richiesta per iniziare a utilizzarlo come schermo esteso o duplicato.

È una soluzione ideale per chi lavora con documenti, videochiamate o programmi di grafica. Permette di avere la posta elettronica su uno schermo e l’app principale sull’altro, migliorando la produttività senza ingombrare la scrivania con monitor aggiuntivi.

Alternative e consigli per un’esperienza fluida

Se il PC non supporta la proiezione wireless, esistono anche applicazioni che svolgono la stessa funzione tramite rete locale o cavo USB. Strumenti come Spacedesk o Duet Display consentono di usare tablet o vecchi portatili come secondo schermo, compatibili sia con Windows che con macOS. Queste app permettono di regolare risoluzione e frequenza di aggiornamento per ottenere un’immagine stabile, riducendo al minimo la latenza.

Per prestazioni migliori è consigliabile collegare entrambi i dispositivi alla stessa rete Wi-Fi e, se possibile, usare una connessione cablata. Inoltre, conviene disattivare gli sfondi animati e impostare una luminosità moderata sul secondo display per risparmiare energia.

Trasformare un vecchio computer o un tablet in un secondo monitor è un modo intelligente per ottimizzare le risorse già disponibili. Senza spendere nulla, si ottiene uno spazio di lavoro più ordinato e funzionale, perfetto per chi alterna studio, lavoro e intrattenimento digitale.