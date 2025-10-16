Google Veo 3.1: l’IA diventa regista e porta il video a un nuovo livello di realismo

Google ha ufficialmente annunciato Veo 3.1. Si tratta della nuova generazione del suo modello di IA per la creazione video. Ciò insieme a un importante aggiornamento della piattaforma Flow, il sistema di montaggio digitale che sfrutta gli algoritmi di Veo. A pochi mesi di distanza dal debutto di Veo3, presentato al Google I/O 2025, l’azienda torna a spingere sui confini del video generativo, con l’obiettivo di rendere i risultati più realistici, coerenti e vicini al linguaggio del cinema tradizionale.

Secondo quanto dichiarato dal colosso tecnologico, Veo 3.1 migliora in modo evidente la resa delle texture, dell’illuminazione e dei dettagli ambientali, introducendo una nuova gestione automatica del suono e dei riflessi. L’audio risulta più naturale e sincronizzato. Invece la comprensione del contesto visivo permette al modello di adattarsi allo stile registico e al ritmo narrativo della scena. L’AI, in altre parole, diventa capace di “leggere” il tono del racconto e riprodurlo attraverso immagini più coerenti e fluide.

Veo 3.1 e Flow: la nuova regia automatica di Google

Una delle funzioni più evolute è quella definita “image-to-video”. Essa consente di trasformare immagini statiche in clip animate. Rispetto alle versioni precedenti, questa modalità offre risultati più fedeli alle istruzioni fornite dall’utente, arricchiti da un accompagnamento sonoro più curato. Le varianti di Veo 3.1 si dividono tra una versione Standard, orientata alla massima qualità, e una Fast, pensata per chi desidera generare contenuti in tempi ridotti. Entrambe saranno accessibili attraverso Gemini, via API o tramite la piattaforma Vertex AI, con supporto sia per il formato orizzontale sia per quello verticale.

In contemporanea, Google ha rinnovato Flow. La piattaforma introduce un sistema più dinamico e autonomo di costruzione visiva. L’AI non si limita più a generare clip, ma gestisce il montaggio, i passaggi di scena e le transizioni con una logica da vero regista virtuale. L’utente può inserire, sostituire o modificare elementi all’interno del video e il sistema ricalcola in tempo reale luci, ombre e prospettiva per mantenere un realismo impeccabile.

Google ha anche anticipato una funzione ancora in fase di test che consentirà di rimuovere persone o oggetti dalle inquadrature. Con l’AI che ricostruirà automaticamente lo sfondo in modo naturale, senza artefatti visivi. Insomma, con queste innovazioni, Veo 3.1 e Flow si propongono come strumenti completi per il filmmaking intelligente, pensati per professionisti, creatori di contenuti e studi di produzione.