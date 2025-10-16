OPPO Find X9 Ultra e Xiaomi 17 Ultra: svelati i dettagli delle fotocamere

Le prime indiscrezioni concrete sulle fotocamere dei nuovi smartphone di fascia alta OPPO Find X9 Ultra e Xiaomi 17 Ultra iniziano a delineare un confronto ad alta risoluzione tra due dei protagonisti più attesi del 2026. I leak, provenienti da Digital Chat Station, una fonte ben nota su Weibo per l’attendibilità, rivelano sensori da record, nuove tecnologie ottiche e soluzioni pensate per rivoluzionare la fotografia mobile. In particolare, entrambi i produttori puntano su sensori da 200 megapixel, sfruttando piattaforme diverse ma con l’obiettivo comune di alzare ulteriormente l’asticella qualitativa.
OPPO opta per Sony IMX09E, Xiaomi per lo zoom ottico continuo per un’esperienza senza interruzioni
OPPO sembrerebbe aver scelto un Sony IMX09E da 200 MP come sensore principale, abbinato a tre moduli da 50 MP, tra cui un teleobiettivo con zoom ottico 3x e uno ultra-grandangolare. Anche la selfie cam sarà da 50 megapixel. Tutti i sensori promettono prestazioni elevate, supportate da ottiche di alto livello e stabilizzazione ottica. La presentazione ufficiale della gamma Find X9, prevista in Cina per oggi, 16 ottobre, potrebbe confermare tutte queste anticipazioni, con un focus particolare sulla fotografia computazionale e sull’elaborazione AI.
Il nuovo Xiaomi 17 Ultra, secondo quanto emerso, sarà dotato di quattro sensori posteriori, con un’architettura avanzata pensata per offrire zoom ottico continuo. Una caratteristica innovativa che dovrebbe permettere transizioni fluide tra le diverse lunghezze focali, grazie a un sistema CMOS condiviso. A comporre il comparto fotografico ci sarebbero un OmniVision OV50X come sensore principale, due Samsung JN5 da 50 MP (ultrawide e tele), e un Samsung HPE da 200 MP per il periscopico. Sul fronte, si parla di un sensore OV50M da 50 MP.
Due varianti del dispositivo sarebbero in arrivo, con le stesse specifiche ma funzionalità fotografiche leggermente differenti. Xiaomi punterebbe così a mantenere la leadership nel segmento camera phone, proponendo un’esperienza fotografica ancora più completa e versatile. Nonostante l’assenza di conferme ufficiali, questi dettagli indicano chiaramente la direzione intrapresa dai due brand: un’evoluzione tecnologica sempre più centrata sull’immagine.