Microsoft rassicura sul futuro di Xbox dopo nuovi allarmi sulla rimozione delle console

Diversa segnalazioni hanno portato gli utenti a preoccuparsi per il futuro di Xbox. Secondo alcune voci infatti Microsoft avrebbe deciso di rimuovere dagli scaffali di alcuni negozi americani come Walmart e Target, le sue console. Le voci, diffuse da utenti che si sono presentati come dipendenti dei punti vendita, hanno rapidamente alimentato speculazioni e allarmi sul destino del marchio Xbox.

Fortunatamente è stata proprio Microsoft a smentire le voci su una possibile interruzione della vendita, spiegando che si è trattato di episodi isolati e non legati a una strategia aziendale. In molti punti vendita di entrambe le catene, infatti, le Xbox Series X e Series S risultano tuttora disponibili, seppur con scorte limitate.

Fonti interne hanno inoltre confermato che nei gestionali di Walmart e Target non esiste alcuna indicazione di fine distribuzione. Microsoft, dal canto suo, ha ribadito che entrambe le aziende restano partner strategici per la divisione Xbox. A testimoniare la continuità, anche Larry “Major Nelson” Hryb, storico volto di Xbox Live, oggi dirigente di Unity, ha dichiarato di aver visitato diversi negozi di Target e GameStop nel fine settimana trovando ancora in vendita console, giochi e accessori.

Una rassicurazione che non cancella i dubbi

Nonostante le smentite, parte della community rimane scettica. Alcuni utenti hanno fatto notare che Microsoft, nei suoi comunicati, si riferisce genericamente a “partner per le console Xbox”, senza menzionare esplicitamente Series X o Series S. Una scelta di parole che lascia spazio a interpretazioni, soprattutto alla luce dei piani futuri dell’azienda, che guarda già alla prossima generazione di console, attesa intorno al 2027.

I dubbi sono alimentati anche da un contesto economico complesso: le vendite di Xbox risultano stagnanti rispetto alla concorrenza, e gli aumenti di prezzo dovuti ai dazi introdotti dall’amministrazione Trump hanno ulteriormente rallentato la domanda. Nel frattempo, Microsoft ha avviato una riduzione del personale in diversi studi interni e cancellato vari progetti, segnale di un riassetto strategico che punta sempre più sui servizi digitali, in particolare Xbox Game Pass.

Il lavoro sulla prossima generazione

Nonostante le incertezze, la roadmap di Microsoft resta attiva. Negli ultimi giorni sono emersi nuovi dettagli tecnici sulla console di prossima generazione, che dovrebbe basarsi su un chip AMD personalizzato. L’obiettivo, secondo le indiscrezioni, è combinare prestazioni elevate con consumi più efficienti, continuando a sostenere il modello di piattaforma unificata tra hardware, cloud e abbonamenti.

In sintesi, Microsoft assicura che Xbox non è in pericolo e che la partnership con i grandi rivenditori resta solida. Tuttavia, la necessità di ribadire periodicamente questa posizione conferma un dato di fatto: la fiducia del pubblico va ricostruita, in un momento in cui il mercato delle console sta cambiando volto.