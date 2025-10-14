Monitor portatile a prezzo mai visto su AliExpress: offerta da non perdere

Il monitor portatile è lo strumento ideale per riuscire a godere di una buona multimedialità, anche in mobilità, non avendo a disposizione un notebook o un tablet. Al momento sul mercato si possono trovare tante soluzioni differenti tra loro, in alcuni casi anche di ottima qualità, in vendita a prezzi complessivamente abbordabili, anche grazie alla promozione che AliExpress ha deciso di attivare.

Il prodotto di cui vi parliamo oggi prevede una diagonale da 15,6 pollici, è un IPS LCD con risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel, una luminosità di 300 cd/m2 e perfetto per essere utilizzato sia con un notebook, tablet, smartphone, ma anche semplicemente con una console di ultima generazione. Nella parte posteriore si possono trovare sostanzialmente due connettori: una USB-C e una HDMI, entrambe che trasmettono in FullHD a 60Hz.

La gamma cromatica è coperta in maniera sufficiente, poiché comunque si raggiunge il 66% della sRGB, senza riuscire a estendersi verso lidi più elevati e precisi. Il tempo di risposta non è bassissimo, almeno in confronto agli standard a cui siamo abituati, raggiungendo per la precisione 3 millisecondi. Il design è classico, è infatti un monitor portatile realizzato in plastica, con uno stand posteriore che permette di raggiungere varie inclinazioni, e funzionalità touchscreen di buona qualità, il che ne facilita sicuramente l’usabilità quotidiana.

AliExpress, ecco il prezzo più basso sul monitor portatile

La spesa per l’acquisto di questo monitor portatile è davvero bassissima, poiché gli utenti si ritrovano a poter investire solamente 93,86 euro per il suo acquisto definitivo, partendo da un listino di 207,65 euro. Lo potete ordinare subito premendo questo link.

Il prodotto viene commercializzato con garanzia della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica che gli utenti potrebbero riscontrare in fase di utilizzo. In parallelo segnaliamo la spedizione che avviene dalla Germania, con consegna garantita entro pochi giorni.