Torna in Kena, super offerta con 2 mesi gratis

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di tentare in questi giorni alcuni dei suoi ex clienti a tornare. A questi ultimi, l’operatore sta proponendo l’attivazione di un’offerta di rete mobile davvero allettante. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile nota con il nome di Kena 5,99 Special Limited Edition 5G. Con quest’ultima, l’operatore sta inoltre proponendo agli ex clienti i primi due mesi di rinnovo totalmente gratis.

Una super offerta di rete mobile aspetta alcuni fortunati ex clienti dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta proponendo agli ex clienti l’attivazione dell’offerta nota con il nome di Kena 5,99 Special Limited Edition 5G. Si tratta di un’offerta davvero eccezionale che a basso costo arriva ad includere tanto.

Nello specifico, con questa offerta gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Si potranno ottenere anche 100 GB di traffico dati extra scegliendo il metodo di pagamento di ricarica automatica. Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a soli 5,99 euro al mese.

Come già detto, l’operatore ha inoltre deciso di proporre gratuitamente i primi due mesi di rinnovo. Come spesso accade, è stata avviata una apposita campagna sms da parte di Kena Mobile per avvisare i suoi fortunati ex clienti. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore.

“Puoi tornare in KENA a 5,99E al mese (primi due mesi 0 euro) con 100GB in 5G (+100 GB se attivi ricarica automatica), minuti illimitati e 200 SMS. Nessun costo per attivazione e SIM. E con la nuova eSIM entrare in KENA è semplice e veloce! Per aderire e verificare copertura 5G, costi e condizioni vai su http://kena.ly/tornainkena e inserisci il codice univoco […] o vieni nei negozi KENA (http://kena.ly/negozi). Offerta valida fino al 26/10/2025”.