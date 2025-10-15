BMW Panoramic iDrive, l’innovazione digitale si fonde con il piacere di guida

BMW ha da poco presentato la nuovissima BMW iX3, uno Sports Activity Vehicle (SAV) completamente elettrico e capostipite dell’inedita famiglia Neue Klasse. La vettura introduce diverse novità tecniche che saranno implementate sulle prossime generazioni di veicoli sia elettrici che dotati di motore a combustione interna.

In particolare, uno dei punti di forza del SAV è certamente il BMW Panoramic iDrive. La Casa Bavarese ha deciso di elevare il concetto di esperienza digitale a bordo della vettura introducendo un sistema multifunzione che permette di coniugare nuove tecnologie e piacere di guida.

Il sistema BMW Panoramic iDrive fonde sapientemente funzioni digitali ed elementi fisici, concentrandosi sul guidatore. Il principio cardine dell’azienda è “hands on the wheel, eyes on the road – mani sul volante, occhi sulla strada” e il cockpit evoluto lo rispetta appieno.

BMW Panoramic iDrive offre un’eccellente fusione di tecnologia e piacere di guida ed è pensato per il guidatore moderno e attento

Il guidatore avrà ogni elemento a portata di mano e i controlli chiavi della vettura saranno raggiungibili senza distogliere lo sguardo dalla strada. Inoltre, verranno fornite tutte le informazioni essenziali alla marcia per avere sempre sotto controllo i parametri più importanti della vettura.

BMW ha scelto di mantenere i controlli fisici per elementi come i tergicristalli, gli indicatori di direzione, gli specchi esterni, il controllo del volume, il selettore della marcia, il freno di stazionamento, le luci di emergenza, la funzione di riscaldamento e sbrinamento del lunotto. Per altre funzionalità non essenziali è possibile utilizzare i comandi touch o il controllo vocale.

Le informazioni verranno proiettate direttamente sulla parte inferiore del parabrezza grazie al BMW Panoramic Vision. Il sistema genererà immagini con effetto 3D per il guidatore e il passeggero integrandosi con il BMW 3D Head-Up Display dedicato alla navigazione integrata e assistenza alla guida direttamente nel campo visivo del guidatore.

Il Central Display da 17,9 pollici e risoluzione da 3340×1440 pixel rappresenta il cuore della vettura. Gli utenti potranno navigare tra i vari widget disponibili per controllare le varie funzioni della nuova iX3. Gli ingegneri hanno sviluppato l’interfaccia utente appositamente, spostando le icone nei pressi del volante, al fine di garantire al guidatore di raggiungere i comandi principali senza distrazioni.

Anche il volante multifunzione è stato rivisto con un sistema di illuminazione dinamico dei tasti utilizzabili in determinai contesti oltre che l’utilizzo di un feedback tattile attivo. Anche la superfice dei pulsanti presenta una texture in rilievo per poterli premere senza distogliere gli occhi dalla strada.