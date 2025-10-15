Bonus veicoli elettrici in Italia, prezzo esclusivo per Model 3 Long Range

In occasione degli incentivi statali destinati al Bonus Veicoli Elettrici, Tesla annuncia un ulteriore sconto per la sua Model 3 Long Range a trazione posteriore. Il prezzo di partenza è attualmente di 42.690 euro dopo i tagli di listino, ma in Italia, con l’aiuto dell’incentivo statale, il veicolo parte da 31.690 euro.

Il Bonus Veicoli Elettrici e il Tesla Bonus permetteranno di accedere a diverse configurazioni dei veicoli Model 3 e Model Y. Per Model 3 Long Range a trazione posteriore, come detto, si partirà da 31.690 euro. Mentre per la Model 3 a trazione posteriore, quindi non la versione Long Range, si parte da 24.990 euro. Infine, il modello classico della Model Y Standard sarà disponibile a partire da 28.990 euro.

Incentivi statali e bonus Tesla, anche la Model 3 Long Range presenta un prezzo da non perdere

I clienti interessati possono registrarsi a questo link per esprimere il proprio interesse per l’acquisto di vetture Tesla con incentivo statale. Successivamente bisognerà seguire alcuni passaggi per portare a termine la procedura. Dopo la prima fase di iscrizione al link indicato, bisogna richiedere l’incentivo sul sito web del mistero, nella pagina dedicata agli incentivi ed effettuare l’ordine con Tesla, assicurandosi di selezionare “Contanti” o “Maxirata” come metodo di pagamento nell’app Tesla. Dopodiché basterà inviare i documenti richiesti al consulente per la consegna e controllare l’incentivo approvato tra i propri ordini. Nel proprio account sarà possibile completare tutte le attività pre-consegna necessarie, indicando anche il veicolo da rottamare, che va consegnato a Tesla nel giorno in cui si ritira quello nuovo.

Senza dubbi siamo difronte ad un’offerta imperdibile, con i suoi 750 km di autonomia soprattutto la Model 3 Long Range a trazione posteriore è la vettura con la maggiore autonomia a rientrare nell’incentivo statale, in assoluto. Ricordiamo che possono beneficiare dell’incentivo statale le persone fisiche con ISEE pari o inferiore a 30.000€ in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile. Sul sito ufficiale sono presenti tutte le indicazioni sui requisiti.