mercoledì, Ottobre 15, 2025
Apple iPad Pro M5 ufficiale: prestazioni record e design più sottile | PREZZI

Apple rinnova iPad Pro con chip M5 a 3 nm, display Ultra Retina XDR e connettività Wi-Fi 7, più potenza, AI avanzata e design da 5,1 mm

scritto da Felice Galluccio

Apple ha presentato il nuovo iPad Pro M5, aggiornando il suo tablet di punta con un chip più potente, un design ancora più sottile e una gestione dell’intelligenza artificiale mai così avanzata. Il dispositivo, proposto nei colori argento e nero siderale, sarà disponibile dal 22 ottobre e può già essere preordinato sul sito ufficiale.

Il cuore del nuovo modello è il chip Apple M5, costruito con tecnologia a 3 nanometri di terza generazione. Integra una CPU fino a 10 core e una GPU a 10 core, ognuno con un Neural Accelerator dedicato. Secondo Apple, le prestazioni AI migliorano fino a 3,5 volte rispetto all’M4 e fino a 5,6 volte rispetto al primo iPad Pro con M1. Anche la potenza grafica cresce sensibilmente, con vantaggi concreti nei flussi di lavoro creativi e professionali.

I numeri parlano chiaro: fino a 6,7 volte più veloce nei rendering 3D con ray tracing, 6 volte più rapido nella codifica video, 4 volte più efficiente nella generazione di immagini AI e 3,7 volte più veloce nell’upscaling video. L’obiettivo è offrire un dispositivo che gestisca senza compromessi progetti complessi, modellazione 3D e produzione di contenuti.

John Ternus, vicepresidente dell’ingegneria hardware di Apple, ha sottolineato come il nuovo chip “ridefinisca le potenzialità di iPad”, portando il tablet a livelli mai raggiunti per potenza e versatilità.

Display OLED, connettività e prezzi in Italia

Il nuovo iPad Pro M5 è disponibile con display Ultra Retina XDR OLED tandem, capace di raggiungere 1.000 nit di luminosità e 1.600 nit di picco HDR. Nel caso in cui poi gli utenti vogliono andare a scegliere il nuovo vetro nanotexture, questo sarà disponibile solo con le versioni con memoria da 1TB e 2TB. Tornando a questo particolare tipo di vetro, la sua caratteristica è quella di riuscire a ridurre i riflessi senza andare ad inficiare sulla nitidezza. Lo spessore è di soli 5,1 mm per la versione da 13 pollici e 5,3 mm per quella da 11 pollici, mantenendo il peso tra i più contenuti della categoria.

Sul fronte connettività, Apple introduce il modem C1X per la versione Wi-Fi + 5G, fino al 50% più veloce nella trasmissione dati. Il nuovo chip N1 gestisce Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, migliorando stabilità e velocità nelle connessioni. È presente anche la ricarica rapida fino al 50% in 30 minuti con alimentatore da 70 W.

In Italia, i prezzi partono da 1.119 euro per l’iPad Pro 11″ Wi-Fi da 256 GB, fino a 3.059 euro per la versione 13″ Wi-Fi + Cellular da 2 TB con vetro nanotexture.

