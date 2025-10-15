Apple iPad Pro M5 ufficiale: prestazioni record e design più sottile | PREZZI

Apple ha presentato il nuovo iPad Pro M5, aggiornando il suo tablet di punta con un chip più potente, un design ancora più sottile e una gestione dell’intelligenza artificiale mai così avanzata. Il dispositivo, proposto nei colori argento e nero siderale, sarà disponibile dal 22 ottobre e può già essere preordinato sul sito ufficiale.

Il cuore del nuovo modello è il chip Apple M5, costruito con tecnologia a 3 nanometri di terza generazione. Integra una CPU fino a 10 core e una GPU a 10 core, ognuno con un Neural Accelerator dedicato. Secondo Apple, le prestazioni AI migliorano fino a 3,5 volte rispetto all’M4 e fino a 5,6 volte rispetto al primo iPad Pro con M1. Anche la potenza grafica cresce sensibilmente, con vantaggi concreti nei flussi di lavoro creativi e professionali.

I numeri parlano chiaro: fino a 6,7 volte più veloce nei rendering 3D con ray tracing, 6 volte più rapido nella codifica video, 4 volte più efficiente nella generazione di immagini AI e 3,7 volte più veloce nell’upscaling video. L’obiettivo è offrire un dispositivo che gestisca senza compromessi progetti complessi, modellazione 3D e produzione di contenuti.

John Ternus, vicepresidente dell’ingegneria hardware di Apple, ha sottolineato come il nuovo chip “ridefinisca le potenzialità di iPad”, portando il tablet a livelli mai raggiunti per potenza e versatilità.

Display OLED, connettività e prezzi in Italia

Il nuovo iPad Pro M5 è disponibile con display Ultra Retina XDR OLED tandem, capace di raggiungere 1.000 nit di luminosità e 1.600 nit di picco HDR. Nel caso in cui poi gli utenti vogliono andare a scegliere il nuovo vetro nanotexture, questo sarà disponibile solo con le versioni con memoria da 1TB e 2TB. Tornando a questo particolare tipo di vetro, la sua caratteristica è quella di riuscire a ridurre i riflessi senza andare ad inficiare sulla nitidezza. Lo spessore è di soli 5,1 mm per la versione da 13 pollici e 5,3 mm per quella da 11 pollici, mantenendo il peso tra i più contenuti della categoria.

Sul fronte connettività, Apple introduce il modem C1X per la versione Wi-Fi + 5G, fino al 50% più veloce nella trasmissione dati. Il nuovo chip N1 gestisce Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, migliorando stabilità e velocità nelle connessioni. È presente anche la ricarica rapida fino al 50% in 30 minuti con alimentatore da 70 W.

In Italia, i prezzi partono da 1.119 euro per l’iPad Pro 11″ Wi-Fi da 256 GB, fino a 3.059 euro per la versione 13″ Wi-Fi + Cellular da 2 TB con vetro nanotexture.