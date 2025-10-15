Gemini 2.5 Computer Use: l’AI che usa il web come un umano

La nuova frontiera dell’intelligenza artificiale passa per Gemini 2.5 Computer Use. Il modello lanciato da Google DeepMind che promette di cambiare radicalmente il modo in cui gli agenti AI interagiscono con il mondo digitale. È molto differenza dei modelli precedenti, che si limitavano a usare API strutturate. Infatti questo sistema è in grado di navigare, cliccare, digitare e interagire con le interfacce grafiche come una persona in carne e ossa.

Gemini 2.5 Computer Use: come funziona e perché è un passo decisivo verso l’automazione generale

È disponibile in anteprima tramite l’API Gemini su Google AI Studio e Vertex AI. E la nuova tecnologia si basa sul modello Gemini 2.5 Pro. Che è già noto per le sue capacità avanzate di visione artificiale e ragionamento. Il sistema, ottimizzato per ambienti web, permette agli sviluppatori di costruire agenti intelligenti capaci di svolgere operazioni complesse. Come compilare moduli online, accedere ad aree protette da login o automatizzare attività in ambienti reali.

Il cuore di Gemini 2.5 Computer Use è un ciclo operativo continuo. Ogni interazione si sviluppa attraverso una sequenza di passaggi. Ricezione degli input (tra cui screenshot e cronologia delle azioni). Analisi del contesto. Generazione dell’azione (come clic o scrittura). Esecuzione da parte del client. Ed infine invio del nuovo stato visivo per continuare il processo. In questo modo, l’agente può portare a termine un’intera attività senza interventi esterni. A meno che non siano richieste conferme per azioni sensibili.

Il modello si dimostra già efficace in ambiti concreti come il testing delle interfacce utente. L’automazione dei workflow aziendali e il funzionamento di assistenti digitali. Servizi come Poke.com e Autotab hanno segnalato miglioramenti evidenti rispetto ad altri strumenti. Con una maggiore velocità d’esecuzione e un’analisi contestuale più accurata anche in scenari critici.

Google, però, non trascura gli aspetti di sicurezza. Ogni azione è filtrata da un sistema di valutazione preventiva. E gli sviluppatori possono definire limiti precisi alle operazioni consentite. Il rischio di abusi, errori o violazioni della privacy viene affrontato con policy chiare, istruzioni di sistema e strumenti di controllo integrati nel modello.