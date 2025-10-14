WhatsApp: il gruppo letale che sta colpendo tantissimi utenti

Attualmente senza ombra di dubbio WhatsApp è diventata l’applicazione più usata in tutto il mondo, la nota piattaforma di messaggistica istantanea infatti vanta un successo a dir poco ineguagliabile dal momento che ogni utente dotato di uno smartphone spesso è dotato anche di WhatsApp, la nota piattaforma gode infatti di una popolarità senza precedenti conquistata nel corso degli anni grazie a funzionalità sempre più avanzate e in grado di garantire un’esperienza d’uso con i fiocchi.

Tutto ciò ha trasformato WhatsApp in una vera e propria piazza globale all’interno della quale tutti gli utenti sono connessi l’uno con l’altro, elemento che ovviamente rappresenta un vero e proprio record ma che purtroppo cela anche dei risvolti problematici correlati con l’utilizzo sbagliato che si può fare della piattaforma di messaggistica, nello specifico stiamo parlando di utenti poco raccomandabili che utilizzano WhatsApp per truffare e ingannare le vittime.

Le truffe online infatti sono diventate una vera e propria piaga diffusa anche su WhatsApp che sta creando davvero tanti problemi, anche in Italia il fenomeno non è mancato e anzi continua a colpire la fascia della popolazione certamente più vulnerabile non che meno esperta nel riconoscere il pericolo, ecco perché oggi vi portiamo alcuni dettagli sulla nuova truffa, in modo da aiutarvi a difendervi.

La truffa del gruppo di collaborazione

La truffa in questione si palesa agli utenti tramite un semplice gruppo all’interno del quale si viene aggiunti senza nessun tipo di preavviso e dove vi verrà proposto di ottenere un guadagno facile e immediato svolgendo alcuni compiti, i truffatori infatti spacciandosi per dei collaboratori di YouTube vi chiederanno di mettere like ad alcuni video in cambio di un bonifico di qualche euro come pagamento, il paradosso è che i truffatori vi invieranno veramente i soldi per conquistare la vostra fiducia, dopodiché però improvvisamente vi chiederanno un bonifico di qualche centinaio di euro promettendovi di restituire la somma con un bonus decisamente consistente in più, ovviamente si tratta della truffa vera e propria dal momento che quei soldi non tornerebbero mai indietro, di conseguenza non acconsentite e anzi usciti immediatamente da gruppi di questo genere.