HoMobile lancia l’offerta da 5,95 euro: 100GB e minuti illimitati

HoMobile torna a stupire con una delle sue proposte più competitive. Parliamo di 100GB, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,95€ al mese. L’offerta, valida fino al 3 novembre 2025, è rivolta sia a chi decide di portare il proprio numero da un altro operatore sia a chi preferisce attivare una nuova SIM. L’attivazione parte da 2,99€, con SIM gratuita e una prima ricarica di 6€, da cui viene scalato il costo del primo rinnovo. Il totale iniziale per l’attivazione dell’offerta ammonta quindi a 8,99€.

HoMobile: chiarezza, libertà e accessibilità

Il piano include navigazione in 4G con velocità fino a 60Mbps, utilizzo in hotspot gratuito, servizi di avviso e trasferimento di chiamata, oltre al numero 42121 per controllare il credito residuo. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese nello stesso giorno, senza costi nascosti o rimodulazioni. Chi desidera passare al 5G può farlo con l’offerta superiore da 9,95€ al mese, che include 150GB, minuti illimitati e le stesse condizioni di trasparenza.

Il portale ufficiale di HoMobile continua a distinguersi per l’approccio chiaro e diretto, offre infatti un’esperienza di navigazione semplice anche grazie alla nuova modalità Screen-Reader. Quest’ultima permette agli utenti con disabilità visive di accedere ai contenuti in modo fluido e indipendente. Tutte le informazioni relative alle offerte, ai costi e ai servizi sono consultabili facilmente senza clausole nascoste. La compagnia garantisce piena libertà anche nelle modalità di rinnovo e recesso. Non è richiesto l’IBAN né la carta di credito, e l’utente può interrompere l’offerta in qualsiasi momento, senza penali o vincoli contrattuali.

Le ricariche possono essere effettuate online, sull’app ufficiale o nei 3.000 punti vendita HoMobile presenti in tutta Italia, inclusi tabaccai, edicole e punti Mooney. In roaming europeo, l’offerta consente di utilizzare tutti i minuti e gli SMS inclusi, oltre a 7,60GB di traffico dati al mese. Anche i servizi digitali a pagamento, come numeri speciali o abbonamenti indesiderati, sono bloccati di default, tutelando il credito residuo degli utenti. Insomma con la nuova offerta da 5,95€, HoMobile rinnova la sua promessa. Quella di un servizio chiaro, economico e accessibile, pensato per chi desidera navigare senza complicazioni e senza sorprese.