Euronics è diventato matto: PREZZI STRACCIATI su prodotti FAVOLOSI

Euronics propone ora device con design, prestazioni e tecnologia evoluta. La selezione è ampia e bilanciata, pensata per rispondere alle più diverse esigenze domestiche. Si spazia dai modelli ad altissima capacità a soluzioni più compatte, ma sempre progettate con attenzione al dettaglio. L’estetica conta quanto le prestazioni, e da Euronics nulla è lasciato al caso. Ogni modello racconta una storia diversa, fatta di esigenze pratiche e gusto per l’innovazione. Le finiture, i materiali, l’organizzazione degli spazi interni e il controllo delle temperature sono curati nei minimi dettagli. Tutto è stato pensato per chi vede nella cucina uno spazio da vivere con qualità e carattere.

Gamma Euronics tra qualità e funzionalità e prezzi davvero al minimo

L‘HAIER – Cantinetta HWS188GAE Classe G che permette la conservazione di fino a 188 bottiglie in condizioni perfette è ora da Euronics al prezzo wow 999 euro, destinato a chi valorizza il vino. C’è poi in store il WHIRLPOOL – Frigorifero combinato, proposto a 599 euro, che coniuga sobrietà estetica ed organizzazione della propria spesa. A 899 euro, da Euronics si trova anche l’eccezionale HISENSE – Frigorifero 4 porte che offre massima capienza tra comparti refrigerati e congelatori.

L’LG – Frigorifero combinato GBB567PZCMB Classe E, con i suoi 500 litri, è anch’esso ora disponibile da Euronics al prezzo unico di 799 euro. C’è anche il BOSCH – Frigorifero Combinato KGN86AIDR Classe D, venduto invece a 1399 euro, è il top di gamma per estetica, gestione ottimale e funzionalità avanzate. Si può optare poi per il SAMSUNG – Frigorifero combinato, a 799 euro in esclusiva data solo da Euronics. Da non farsi sfuggire l’ ELECTROLUX – Frigorifero combinato, in vendita a 649 euro, è ideale per chi cerca ordine e prestazioni costanti. Altro favoloso dispositivo l’ HISENSE – Frigorifero side by side MS91668DIE Classe E, dal prezzo strepitoso da Euronics di 999 euro che offre grande impatto visivo data la sua imponenza.