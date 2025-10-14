Computer lento e bloccato: dovete fare questo per renderlo velocissimo

Quando il computer diventa lento, la prima tentazione è quella di pensare a una formattazione completa. In realtà, nella maggior parte dei casi è possibile riportarlo a buone prestazioni con pochi interventi mirati. Il rallentamento può dipendere da diversi fattori: aggiornamenti sospesi, troppi programmi in avvio automatico o memoria satura. Analizzare la causa è il primo passo per agire nel modo corretto.

Uno dei punti di partenza è la gestione dei programmi all’avvio. Su Windows, basta aprire il Task Manager e accedere alla scheda “Avvio”: da qui si può disattivare tutto ciò che non serve a ogni accensione. Le applicazioni che si avviano automaticamente rallentano sensibilmente i tempi di caricamento, soprattutto nei PC meno recenti. Su macOS, il controllo è possibile nelle “Preferenze di Sistema”, sezione “Utenti e Gruppi”.

Un altro aspetto fondamentale riguarda l’archiviazione dei file. Quando l’unità principale è quasi piena, il sistema operativo fatica a gestire correttamente i processi. Eliminare file temporanei, cache e vecchi download è un modo efficace per liberare spazio. Su Windows si può usare lo strumento “Pulizia disco”, mentre su macOS è disponibile una funzione automatica che aiuta a gestire i file meno utilizzati.

Aggiornamenti, RAM e manutenzione del sistema

Gli aggiornamenti del sistema operativo sono spesso trascurati, ma garantiscono miglioramenti di stabilità e velocità. Allo stesso modo, i driver obsoleti possono creare conflitti e rallentamenti. Controllare periodicamente la sezione “Windows Update” o “Aggiornamento Software” su macOS mantiene il dispositivo in buone condizioni.

Quando la lentezza persiste, può essere utile aumentare la memoria RAM o sostituire l’hard disk con un’unità SSD. Quest’ultimo intervento, oggi relativamente economico, rappresenta uno dei modi più efficaci per dare nuova vita anche a computer datati.

Un ulteriore consiglio riguarda la protezione antivirus: un software troppo pesante può ridurre le prestazioni generali. È consigliabile scegliere soluzioni leggere o utilizzare quelle già integrate nel sistema operativo, come Microsoft Defender.

Con questi semplici interventi, il computer può tornare reattivo e affidabile, senza dover ricorrere a una reinstallazione completa del sistema.