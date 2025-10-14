Amazon OFFERTA TOP: Ticwatch E3 Smartwatch ora a MENO di 30 EURO

Il Ticwatch E3 ora in promo Amazon porta la tecnologia direttamente sul tuo polso con una carica di energia ed entusiasmo. Ogni tuo movimento sarà monitorato con precisione! Come? Grazie a sensori avanzati, capaci di tenere traccia del battito cardiaco, dei livelli di stress e persino del sonno. Il design moderno e deciso ti permette di indossarlo in qualsiasi occasione, senza rinunciare alla comodità. Con Ticwatch E3 puoi ricevere notifiche, controllare le app e gestire attività quotidiane senza rallentamenti. È compatibile con Android, così puoi inviare messaggi e rispondere alle chiamate direttamente dal polso, rendendo tutto più immediato. Anche gli allenamenti più intensi diventano semplici da gestire grazie a modalità studiate per ogni tipo di sport. La batteria dura più a lungo grazie alla gestione intelligente dell’energia. La tecnologia Wear OS ti permette di avere sempre a portata di mano strumenti essenziali, come mappe, musica e pagamenti contactless. Insomma questo modello su Amazon ha tutti!

Caratteristiche e prezzo pazzo su Amazon

Su Amazon, il Ticwatch E3 è disponibile al 22% di sconto, al prezzo speciale di 28,03 euro. Alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e dal sistema a doppio processore Mobvoi, offre prestazioni elevate e gestione intelligente della batteria. Ha 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna, per tutte le app che ti servono. Il GPS integrato, insieme al barometro e al sensore del battito cardiaco, tiene traccia di ogni attività sportiva. Puoi monitorare il sonno, rilevare la saturazione di ossigeno nel sangue e gestire lo stress in tempo reale. Ticwatch E3 supporta più di 100 modalità di allenamento, dallo sci indoor al pilates, aggiornabili tramite le app TicExercise e TicHealth. I pagamenti senza contatto con Pay rendono le spese rapide e comode. La modalità essenziale e la schermata di risparmio energia ti aiutano a non restare mai senza batteria. Ogni funzione è studiata per darti più libertà e controllo su salute, sport e vita digitale. Non perdere questa offerta esclusiva su Amazon, perfetta per chi vuole un smartwatch potente, versatile e conveniente. Ordinalo cliccando qui!