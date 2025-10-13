Ad
OPPO A6 Pro 5G: potenza, resistenza e design al top nelle Dolomiti e nelle metropoli italiane

Oppo A6 Pro 5G testato in condizioni estreme conquista il primato di connettività e durata nella sua fascia di prezzo

scritto da Ilenia Violante
OPPO

Con il lancio ufficiale del nuovo OPPO A6 Pro 5G, l’azienda conferma la sua leadership nell’unione tra innovazione tecnologica. Equipaggiato con una batteria da 6.500mAh, ricarica rapida SUPERVOOC da 80W e certificazione IP69 contro acqua, polvere e urti, il dispositivo si propone come uno degli smartphone più resistenti e performanti nella fascia sotto i 300€.

Prima di arrivare sul mercato, OPPO ha sottoposto il nuovo modello a una campagna di test sul campo in Italia, scegliendo ambienti estremamente diversi. Nello specifico parliamo di viewpoint di Seceda, nelle Dolomiti, e la stazione ferroviaria di Milano Greco Pirelli, aree note per la complessità della ricezione. I risultati hanno sorpreso anche i tecnici. OPPO A6 Pro 5G ha superato tutti i competitor diretti in velocità di upload e stabilità della connessione, caricando video da 30MB su TikTok in soli 21,4 secondi e garantendo prestazioni superiori anche su Instagram e WhatsApp.

OPPO A6 Pro: resistenza militare, batteria da record e fluidità da top di gamma

OPPO

Il nuovo OPPO A6 Pro 5G è costruito per durare. Il suo telaio unibody in lega di alluminio AM04 e il vetro AGC DT-Star D+ Crystal Shield proteggono la scheda madre e i componenti principali, rendendolo resistente a urti e piegature. È certificato IP69 e ha superato test militari di resistenza agli impatti, mantenendo al contempo uno spessore di appena 8mm e un peso di 185g.

La batteria garantisce oltre 19 ore di riproduzione video, mantenendo l’80% della capacità dopo più di 1.800 cicli di ricarica, equivalenti a 5 anni di utilizzo. Grazie alla tecnologia Flash Charge da 80W, il dispositivo si ricarica completamente in soli 50min e può anche fornire energia ad altri device tramite ricarica inversa.

Sul fronte visivo, il display AMOLED da 120hz con luminosità fino a 1.400nit garantisce colori vividi e fluidità impeccabile. Il sistema ColorOS 15 integra il Trinity Engine e il Luminous RenderingEngine. Entrambi migliorano l’esperienza d’uso complessiva e garantiscono prestazioni paragonabili a quelle di modelli premium. Infine, grazie alla tecnologia AI LinkBoost 3.0, l’A6 Pro riconosce le reti e le ottimizza in tempo reale, migliorando la stabilità in ambienti congestionati e garantendo connessioni rapide durante il gaming o lo streaming. Disponibile nelle eleganti colorazioni Lunar Titanium e Stellar Black, OPPO A6 Pro 5G si distingue per il suo equilibrio tra estetica e robustezza.

