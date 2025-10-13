Il ritorno dei BlackBerry, qualcuno ha acquisito la licenza del brand

BlackBerry è uno dei marchi storici tra i più riconoscibili in tutto il mondo. È superato solo da Nokia probabilmente. Nonostante il successo e l’importanza che ha avuto nel settore mobile, c’è stato un clamoroso fallimento dell’azienda che ne ha segnato la fine definitiva. Tuttavia, sembra che i fan dell’amato brand potranno riscattarsi. Potrebbero avere nelle mani nuovi smartphone targati BlackBerry, ma andiamo per ordine.

Non parliamo dell’iniziativa portata avanti da Kevin Michaluk, se ne avete sentito parlare. Bensì, di un vero e proprio movimento di mercato evidenziato su X/ex Twitter dal noto insider Yogesh Brar, il quale ha affermato che la licenza d’uso del brand BlackBerry è stata acquisita da Transsion Group. Ha ipotizzato un ritorno già nel corso del 2026 tra qualche mese. Sono solo voci e speculazioni, ma sembra esserci un velo di verità alla base.

Chi è Transsion Group e perché riporterà in vita i noti BlackBerry

Per chi non conoscesse questo nome, Transsion Group è l’azienda di Shenzhen dietro a brand come TECNO, Infinix e itel,. Quindi, parliamo di una realtà già solida e presente all'interno del settore, o almeno non del tutto sconosciuta. Anche se non parliamo di certo di un punto di riferimento per quanto riguarda la realizzazione di prodotti premium, ad esempio.

Adesso resta da capire in che modalità avrà luogo questo ritorno. Ovvero, se verrà ripescata la caratteristica più peculiare dei BlackBerry che è senza dubbi la loro tastiera fisica. Al momento ci sono poche informazioni per valutare l’entità di questa strategia; tuttavia, è probabile che lo scopo riguardi sia la volontà di proporre un prodotto in grado di capitalizzare la nostalgia verso il brand. Anche di poter portare sul mercato dei dispositivi più tradizionali ma moderni, attraverso la popolarità di BlackBerry. Per ora non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi per saperne di più.