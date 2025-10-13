Outlook: un bug impedisce l’accesso con Apple Mail?

Numerosi utenti Mac stanno segnalando un malfunzionamento sui loro dispositivi. Quest’ultimo impedisce l’accesso agli account di posta elettronica Microsoft attraverso l’applicazione Mail preinstallata su macOS. Il disservizio, apparso dopo i più recenti aggiornamenti del sistema operativo. Nel dettaglio, coinvolge gli account Outlook.com, Hotmail e Live. Rendendo impossibile la configurazione o la sincronizzazione dei messaggi. A ogni tentativo di accesso, l’applicazione restituisce un messaggio di errore con la dicitura “Autenticazione fallita”. Bloccando, in tal modo, l’uso del servizio per migliaia di utenti.

Outlook: ecco i dettagli del recente malfunzionamento

Il problema è emerso in modo sistematico all’inizio di ottobre. Ovvero con il rilascio delle versioni macOS Tahoe 26.0.1 e macOS Sequoia 15.7.1. Poiché il bug si manifesta in entrambe, molti osservatori ritengono che l’origine del conflitto risieda nel dialogo tra il sistema di autenticazione di Microsoft e l’applicazione Mail. E non in un errore specifico del sistema operativo. A rafforzare tale ipotesi è il fatto che altri servizi di posta continuano a funzionare senza interruzioni. Tra quest’ultimi troviamo Gmail, iCloud e Microsoft 365 Exchange.

La mancanza di una dichiarazione ufficiale da parte di Apple o Microsoft alimenta l’incertezza. Nessuna delle due aziende, al momento, ha ancora fornito una spiegazione tecnica. Inoltre, nessuna parte coinvolta ha indicato una possibile tempistica per un aggiornamento correttivo. Intanto, gli utenti colpiti sono costretti a ricorrere a soluzioni temporanee. Tra cui l’utilizzo della versione webmail di Outlook tramite browser o, in alternativa, l’installazione dell’applicazione Outlook standalone. La quale sembra non risentire dello stesso difetto.

L’episodio mette in luce la crescente dipendenza degli utenti da un’integrazione fluida tra piattaforme differenti. Inoltre, solleva interrogativi più ampi sulla compatibilità e la collaborazione tra i principali attori del software consumer. In un ecosistema sempre più interconnesso, anche un malfunzionamento circoscritto come questo che coinvolge Outlook può trasformarsi in un segnale d’allarme. Non resta che attendere e scoprire come le aziende interverranno per risolvere tale intoppo.