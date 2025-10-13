Google Pixel Watch 2 e 3 ricevono Wear OS 6: novità grafiche e funzioni intelligenti

La grande attesa sembra essere finita con Wear OS 6 che è finalmente disponibile per Pixel Watch 2 e Pixel Watch 3. C’è stata una fase di test e poi una di rilascio graduale che è cominciata tra la fine della settimana scorsa e l’inizio di questa settimana. Google ha posto fine ad ogni indugio: ha annunciato l’avvio della distribuzione mondiale. Tutti gli utenti riceveranno l’aggiornamento entro la fine di ottobre.

Il software, identificato con la build BP3A.250905.014.W3, rappresenta un passo importante per la piattaforma indossabile di Mountain View. L’obiettivo è migliorare l’esperienza d’uso con un’interfaccia più coerente, nuove funzioni pratiche e un’attenzione maggiore alla sicurezza.

Un’interfaccia più armoniosa e attenta ai dettagli

Ma cosa cambia con questa nuova versione di Wear OS? Innanzitutto ecco il Dynamic Color, una funzione che adatta i colori del sistema in base al quadrante o allo sfondo scelto. Vengono inoltre rinnovati caratteri e icone, ora più tondeggianti e leggibili, e ridisegnati diversi elementi dell’interfaccia come pulsanti laterali, menu di selezione, finestre di dialogo e barre di scorrimento.

Anche le tile, i widget interattivi di Wear OS, ricevono un aggiornamento visivo con nuovi layout più equilibrati. Tutti questi interventi rendono l’aspetto del sistema più fluido e coerente con l’estetica “Material You” già diffusa su Android.

Funzionalità migliorate e novità utili al polso

Sul fronte delle funzioni pratiche, Wear OS 6 introduce due miglioramenti significativi. Il primo riguarda Google Maps, che ora si avvia in automatico sullo smartwatch quando la navigazione pedonale o in bicicletta è attiva sullo smartphone. In questo modo le indicazioni vengono visualizzate direttamente al polso, senza la necessità di interagire con il telefono.

La seconda novità riguarda il Safety Check Timer, che permette di estendere la durata del controllo sicurezza già attivo, offrendo maggiore libertà nella gestione di situazioni potenzialmente rischiose o di monitoraggio personale.

L’aggiornamento include anche le patch di sicurezza di ottobre, a garanzia di una maggiore protezione dei dati e di una stabilità complessiva migliorata. Per verificare la disponibilità, basta aprire le impostazioni dello smartwatch e seguire il percorso Sistema > Aggiornamenti di sistema.

Con questa nuova versione, Google punta a rafforzare la coerenza tra Android e il mondo Wear OS, offrendo un sistema più solido e maturo dopo le difficoltà riscontrate con la release precedente.