Instagram prepara lo sbarco sulle Smart TV: in arrivo un’app dedicata ai video

Il futuro di Instagram potrebbe presto arrivare anche sul grande schermo di casa. Durante la Bloomberg Screentime Conference di Los Angeles, il CEO Adam Mosseri ha confermato che il team sta “esplorando attivamente” la possibilità di realizzare una versione dell’app per Smart TV, pensata per portare i contenuti video della piattaforma anche nei salotti degli utenti.

L’idea nasce da un cambiamento ormai evidente nelle abitudini digitali. Sempre più persone guardano video su televisori connessi, tanto che, almeno negli Stati Uniti, la fruizione di YouTube su TV ha superato quella su smartphone e tablet. Per questo, spiega Mosseri, “se il comportamento e il consumo dei contenuti si spostano verso la TV, allora dobbiamo spostarci anche noi”.

L’obiettivo di Meta è garantire una presenza coinvolgente su tutti i dispositivi, adattando i contenuti verticali tipici di Instagram a un formato televisivo senza snaturarne lo stile. L’app, ancora in fase di progettazione, potrebbe permettere di navigare tra i Reels e le Storie in un’interfaccia ottimizzata per gli schermi più grandi.

Contenuti degli utenti, non diritti esclusivi: così si muove Instagram

Mosseri ha chiarito che non esistono piani per acquistare diritti sportivi o produzioni esclusive: l’attenzione di Instagram resterà concentrata sui contenuti creati dagli utenti, che continueranno a essere il cuore dell’esperienza. Nessuna strategia in stile Netflix, dunque, ma una valorizzazione del materiale già presente sulla piattaforma, che potrà raggiungere un pubblico più ampio grazie al formato televisivo.

Questa direzione conferma il percorso di trasformazione avviato da tempo: i post tradizionali oggi hanno perso centralità nella strategia di Instagram, mentre la priorità è passata a Storie e Reels, ormai veri protagonisti dell’app. La possibile estensione su Smart TV non farebbe che rafforzare questo modello, puntando su contenuti brevi e immediati, fruibili in ogni contesto.

Un’evoluzione naturale per il social di Meta

L’arrivo di Instagram sulle TV connesse rappresenterebbe un’evoluzione coerente con le nuove abitudini digitali, dove i confini tra social network e piattaforme di intrattenimento sono sempre più sfumati. Anche se al momento non ci sono date ufficiali, il progetto dimostra la volontà di Meta di espandere l’ecosistema del social oltre lo smartphone, mantenendo al centro creatività e partecipazione.