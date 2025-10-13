Arc, il “corriere spaziale” che sfida la velocità di Mach 20

Quando Inversion ha svelato Arc a Los Angeles, l’atmosfera era quella tipica delle grandi prime: luci, entusiasmo e quella sensazione di assistere a qualcosa di mai visto prima. Non un razzo, non una capsula abitata, ma una sorta di “corriere spaziale”. L’idea, nata nel 2021 dalla mente di due giovani ingegneri, Justin Fiaschetti e Austin Briggs, è tanto folle quanto geniale: creare una rete logistica orbitale in grado di consegnare qualunque cosa, ovunque nel mondo, in meno di un’ora.

Dalla NASA a Los Angeles: Arc promette spedizioni interplanetarie

A vederlo, Arc non sembra un’astronave nel senso classico del termine. È compatto, alto poco più di due metri, con linee semplici e un design più vicino a una capsula futuristica che a un veicolo militare. Ma dentro quel piccolo guscio si nasconde una promessa enorme: far rientrare sulla Terra fino a 225 chili di materiali urgenti, senza bisogno di piste, aeroporti o infrastrutture speciali. In pratica, un pacco espresso che arriva… dallo spazio.

La sua forza non sta solo nella velocità, ma nella flessibilità. Le capsule Arc potranno restare in orbita per anni, pronte a essere richiamate sulla Terra in caso di emergenze o missioni speciali. Inversion immagina un futuro in cui queste piccole navicelle si muovono come un sistema di magazzini orbitanti, pronti a scendere quando serve un intervento rapido — un carico medico vitale, un componente per un satellite danneggiato, persino un drone da impiegare in aree isolate.

Durante il rientro, Arc può raggiungere velocità superiori a Mach 20, e grazie a un sistema di paracadute e propulsori non tossici riesce ad atterrare in sicurezza praticamente ovunque. È un’impresa di ingegneria che mette insieme eleganza e brutalità fisica: attraversare l’atmosfera a oltre ventimila chilometri orari senza disintegrarsi è tutt’altro che banale.

Il progetto è cresciuto rapidamente. Dopo il successo del prototipo Ray, lanciato con SpaceX nel 2025, Inversion ha affinato i propri sistemi di propulsione e di protezione termica in collaborazione con la NASA. Oggi l’azienda conta una sessantina di dipendenti, ma il ritmo con cui procede fa pensare a una startup con ambizioni da SpaceX in miniatura.

Secondo Briggs, il primo volo operativo potrebbe avvenire già nel 2026. Se dovesse riuscirci, Arc non cambierebbe solo il modo in cui spediamo pacchi, ma anche quello in cui pensiamo al confine tra Terra e spazio: non più una barriera, ma un’autostrada verso il futuro.