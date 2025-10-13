Ad
Google porta l’IA nelle università: Gemini e AI Pro gratis per un anno

Con il piano Google AI Pro, gli studenti italiani potranno accedere gratuitamente agli strumenti di AI più avanzati

Ilenia Violante
Google rinnova il suo impegno nel campo dell’istruzione e dell’innovazione. In che modo? Lanciando un’iniziativa pensata per gli studenti universitari di tutto il mondo, Italia compresa. L’azienda offre per 12 mesi l’accesso gratuito al piano GoogleAI Pro, un pacchetto che include i migliori strumenti di intelligenza artificiale. L’obiettivo è fornire alle nuove generazioni una preparazione concreta alle sfide del futuro, dove la conoscenza e l’uso consapevole dell’AI saranno competenze fondamentali.

Il programma è aperto a tutti i maggiorenni residenti in Italia che si iscriveranno entro il 9 dicembre 2025. Il piano include Gemini 2.5 Pro, NotebookLM, Deep Research, Veo 3 e Nano Banana, oltre a 2TB di spazio di archiviazione su Drive, Gmail e Foto. Con Gemini 2.5 Pro, gli studenti possono caricare immagini, formulare domande complesse e ricevere risposte approfondite e contestualizzate. Deep Research consente invece di creare report dettagliati basati su centinaia di fonti, risparmiando ore di studio e ricerca. NotebookLM si trasforma in un assistente personale per l’apprendimento. Infatti sarà in grado di organizzare appunti, generare riassunti e offrire anche audio e video con le funzioni Audio Overviews e Video Overviews.

Google e la didattica del futuro: Gemini come compagno di studio intelligente

A completare il pacchetto, Veo 3 permette di convertire testi o foto in brevi video con audio, ideali per presentazioni o progetti creativi. Invece, Nano Banana introduce un nuovo modo di trasformare le immagini e sperimentare la generazione visiva basata su AI. L’intero ecosistema punta a stimolare la curiosità, la produttività e la capacità di pensiero critico degli studenti.

Con questa iniziativa, Google vuole rendere l’AI una risorsa educativa quotidiana e accessibile a tutti. Per questo ha lanciato anche la nuova modalità Apprendimento Guidato di Gemini. Quest’ultima aiuta gli studenti a risolvere problemi complessi, costruire argomentazioni, prepararsi agli esami o verificare la comprensione di un testo attraverso quiz interattivi. Non si tratta di sostituire l’insegnamento tradizionale. Piuttosto di offrire un supporto personalizzato, in grado di adattarsi al ritmo e alle esigenze di ciascun individuo.

In contemporanea a tutto ciò, il colosso di Mountain View amplia la propria offerta anche per docenti e istituti scolastici grazie a Gemini for Education, una versione dedicata della piattaforma integrata in GoogleWorkspace for Education. L’azienda ha introdotto oltre 30 nuove funzioni per aiutare gli insegnanti a creare materiali didattici, gestire il lavoro in classe e favorire l’interazione con gli allievi.

