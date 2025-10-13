Google porta l’IA nelle università: Gemini e AI Pro gratis per un anno

Google rinnova il suo impegno nel campo dell’istruzione e dell’innovazione. In che modo? Lanciando un’iniziativa pensata per gli studenti universitari di tutto il mondo, Italia compresa. L’azienda offre per 12 mesi l’accesso gratuito al piano GoogleAI Pro, un pacchetto che include i migliori strumenti di intelligenza artificiale. L’obiettivo è fornire alle nuove generazioni una preparazione concreta alle sfide del futuro, dove la conoscenza e l’uso consapevole dell’AI saranno competenze fondamentali.

Il programma è aperto a tutti i maggiorenni residenti in Italia che si iscriveranno entro il 9 dicembre 2025. Il piano include Gemini 2.5 Pro, NotebookLM, Deep Research, Veo 3 e Nano Banana, oltre a 2TB di spazio di archiviazione su Drive, Gmail e Foto. Con Gemini 2.5 Pro, gli studenti possono caricare immagini, formulare domande complesse e ricevere risposte approfondite e contestualizzate. Deep Research consente invece di creare report dettagliati basati su centinaia di fonti, risparmiando ore di studio e ricerca. NotebookLM si trasforma in un assistente personale per l’apprendimento. Infatti sarà in grado di organizzare appunti, generare riassunti e offrire anche audio e video con le funzioni Audio Overviews e Video Overviews.

Google e la didattica del futuro: Gemini come compagno di studio intelligente

A completare il pacchetto, Veo 3 permette di convertire testi o foto in brevi video con audio, ideali per presentazioni o progetti creativi. Invece, Nano Banana introduce un nuovo modo di trasformare le immagini e sperimentare la generazione visiva basata su AI. L’intero ecosistema punta a stimolare la curiosità, la produttività e la capacità di pensiero critico degli studenti.

Con questa iniziativa, Google vuole rendere l’AI una risorsa educativa quotidiana e accessibile a tutti. Per questo ha lanciato anche la nuova modalità Apprendimento Guidato di Gemini. Quest’ultima aiuta gli studenti a risolvere problemi complessi, costruire argomentazioni, prepararsi agli esami o verificare la comprensione di un testo attraverso quiz interattivi. Non si tratta di sostituire l’insegnamento tradizionale. Piuttosto di offrire un supporto personalizzato, in grado di adattarsi al ritmo e alle esigenze di ciascun individuo.

In contemporanea a tutto ciò, il colosso di Mountain View amplia la propria offerta anche per docenti e istituti scolastici grazie a Gemini for Education, una versione dedicata della piattaforma integrata in GoogleWorkspace for Education. L’azienda ha introdotto oltre 30 nuove funzioni per aiutare gli insegnanti a creare materiali didattici, gestire il lavoro in classe e favorire l’interazione con gli allievi.