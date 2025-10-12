Perovskite resistente e potente: nuovo record solare

C’è un profumo di futuro che arriva dritto dai laboratori dell’Università di Sydney, e non è il solito esperimento da dimenticare in fretta. Questa volta, la professoressa Anita Ho-Baillie e il suo team hanno fatto centro, e la loro scoperta — pubblicata sull’autorevole Nature Nanotechnology — ha tutto il potenziale per mandare in pensione i vecchi e cari pannelli solari. Il focus? La perovskite, quel materiale leggero, economico e super-promettente che per anni è stato il “quasi campione” del fotovoltaico, sempre lì lì per farcela, ma frenato da un difetto fastidioso: durava troppo poco. Un po’ come avere una supercar che però devi rottamare dopo il primo tagliando.

Energia pulita avanzata: la perovskite sfida il silicio e resiste al sole

Il problema di fondo era la sua fragilità, la tendenza a sciogliersi o a degradarsi sotto il sole che dovrebbe trasformare in energia. Ma i ricercatori australiani hanno affrontato il nemico di petto, tirando fuori un’idea da maestri dell’ingegneria: la cella solare a “tripla giunzione”. Pensala come un super-sandwich tecnologico dove due strati di perovskite lavorano in perfetta armonia con una base di silicio. Questa combinazione geniale permette di “catturare” uno spettro di luce solare molto più ampio rispetto ai pannelli tradizionali, e il risultato è un’efficienza da record mondiale: ben il 27,06% su un campione da 1 cm², un valore che straccia la concorrenza. E, cosa ancora più cruciale per il mercato, hanno ottenuto un solido 23,3% anche su moduli di dimensioni molto più grandi, dimostrando che l’innovazione è scalabile.

Ma il vero colpo da maestro non è l’efficienza, è la resistenza. Per la prima volta, un dispositivo in perovskite è riuscito a superare i rigorosi test internazionali sul ciclo termico, che lo hanno sottoposto a sbalzi di temperatura brutali: da -40 a +85 gradi Celsius. Non solo, ma dopo centinaia di ore di esposizione continua alla luce, la cella ha mantenuto praticamente intatta la sua potenza. In pratica, è una cella solare pronta a resistere tanto al gelo polare quanto al caldo del deserto, senza fare una piega.

Com’è stato possibile questo “miracolo di stabilità”? La risposta è nei dettagli chimici e costruttivi. Per rendere la perovskite meno instabile, il team ha rimpiazzato alcune molecole con il rubidio, un metallo che funge da vero e proprio rinforzo strutturale per la sua gabbia cristallina. Hanno poi protetto la superficie con un nuovo composto, una sorta di scudo invisibile contro l’umidità e il calore. E per collegare tutti questi strati super efficienti? Hanno usato nanoparticelle d’oro, minuscoli ponti metallici che non solo facilitano il passaggio della corrente, ma migliorano anche la capacità della luce di penetrare nel cuore della cella.

Come ha riassunto la stessa professoressa Ho-Baillie, “Abbiamo dimostrato che è possibile costruire celle a perovskite grandi, stabili e performanti”. E questo significa una cosa sola: se questi risultati usciranno dai laboratori per arrivare sui tetti e nei parchi solari, vedremo presto una nuova generazione di pannelli. Saranno più potenti, costeranno meno e, finalmente, dureranno quanto ci aspettiamo. Sembra proprio che il futuro dell’energia pulita stia per diventare molto, molto più luminoso.