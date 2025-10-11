ChatGPT Pulse: presto potrebbe arrivare la pubblicità?

A San Francisco, durante il DevDay di OpenAI, il tema della pubblicità nell’intelligenza artificiale è emerso come uno dei più discussi. Ciò anche se la risposta ufficiale rimane cauta. A tal proposito, Sam Altman, amministratore delegato dell’azienda, ha dichiarato che al momento non è previsto alcun inserimento di annunci nella funzione Pulse, ma ha lasciato intravedere che la cosa, in futuro, potrebbe cambiare. Pulse rappresenta uno dei progetti più ambiziosi di OpenAI: un sistema capace di elaborare automaticamente, ogni mattina, un riepilogo personalizzato delle informazioni che contano di più per l’utente. L’idea è di creare un assistente capace di “pensare” al posto degli utenti mentre dormono. È una funzione che mira a rendere ChatGPT non più soltanto uno strumento di consultazione, ma una presenza costante. Proprio tale centralità, però, solleva interrogativi economici.

ChatGPT Pulse: perché potrebbe arrivare la pubblicità?

Le risorse necessarie per mantenere un sistema di tale complessità , tra potenza di calcolo, aggiornamenti e gestione dei dati, sono ingenti. Finora OpenAI ha costruito il proprio modello di ricavi su abbonamenti premium e integrazioni API. Ma la crescita del servizio potrebbe rendere necessaria una riflessione su nuove forme di sostegno finanziario.

Il dibattito non riguarda solo OpenAI. Nel settore tecnologico, il confine tra AI e marketing si fa sempre più sottile. Google, ad esempio, ha iniziato a esplorare forme di pubblicità integrate nei propri chatbot. Mentre Meta ha manifestato interesse per modelli simili. Eppure, OpenAI sembra voler procedere con maggiore prudenza. Ciò ribadendo di trattare il tema con grande attenzione.

Al momento, Pulse resta privo di inserzioni e disponibile soltanto per gli abbonati Pro. Ma la questione di fondo va oltre il singolo servizio. Fino a che punto un assistente personale digitale potrà restare indipendente da logiche commerciali? L’evoluzione di strumenti come Pulse potrebbe definire la prossima frontiera del rapporto tra intelligenza artificiale, dati e fiducia degli utenti. Un equilibrio ancora tutto da costruire.