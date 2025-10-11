WhatsApp, arriva la modalità autunno: ecco la novità che sta facendo parlare gli utenti

Ogni anno, con l’arrivo dell’autunno, tornano anche le bufale a tema stagionale. Stavolta protagonista è WhatsApp, con la presunta “Modalità Autunno”, che avrebbe dovuto tingere l’app di sfumature arancioni e introdurre nuove funzioni ispirate alla stagione. Una notizia che ha rapidamente fatto il giro dei social e di numerosi siti web, ma che in realtà è del tutto falsa.

Secondo quanto circola online, la funzione rientrerebbe in un pacchetto di modalità speciali già viste — come quelle “Puffo”, “Stitch” o “Tartaruga” — pensate per cambiare aspetto e comportamenti dell’app. In realtà, Meta non ha mai introdotto nulla di simile, e nessun aggiornamento ufficiale menziona una “Modalità Autunno”.

Perché la bufala è diventata virale per gli utenti WhatsApp

Come spesso accade, la disinformazione nasce da un mix di creatività e superficialità. Alcuni siti, per ottenere clic facili, pubblicano articoli dal titolo accattivante come “Come attivare la modalità autunno su WhatsApp”, inducendo molti utenti a credere che la novità sia reale. Nessun rischio di malware o truffe, sia chiaro, ma resta il problema di una comunicazione ingannevole che alimenta confusione tra chi non segue da vicino il mondo tech.

In realtà, il riferimento alla “Modalità Autunno” ha un piccolo fondo di verità. Si ispira infatti a una funzione realmente esistente, quella dei temi della chat, che consente di personalizzare l’aspetto grafico dell’applicazione. Da qui l’equivoco: modificando i colori e lo sfondo delle conversazioni, è possibile creare atmosfere “autunnali”, ma non si tratta di una funzione ufficiale con un nome preciso.

Per chi volesse davvero dare un tocco più caldo alle proprie chat, basta aprire Impostazioni > Chat > Tema della chat predefinito e scegliere un colore arancione o un’immagine a tema stagione. Su Android e iOS è possibile anche sfruttare l’intelligenza artificiale integrata per generare sfondi personalizzati, selezionando quelli già proposti o creando qualcosa di completamente nuovo.