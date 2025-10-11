POCO Pad, promozione da non perdere su AliExpress

POCO Pad è un tablet di fascia medio-bassa che nasconde al proprio interno specifiche tecniche di tutto rispetto, adattissime per il pubblico che vuole godere di buone prestazioni, a un prezzo tutt’altro che impossibile da raggiungere. Questo è possibile grazie alla promozione AliExpress lanciata giusto in questi giorni, capace di abbassare di molto il livello di spesa, raggiungendo cifre inattese.

Prima di parlare di prezzo, cerchiamo di conoscerlo meglio da vicino, difatti si tratta di un prodotto con dimensioni che si aggirano attorno ai 280 x 181,85 x 7,52 millimetri di spessore, e peso di 571 grammi. Il display è da 12,1 pollici di diagonale, con rapporto di forma 16:10, risoluzione di 2560 x 1600 pixel, con 249 ppi, sempre restando un IPS LCD che sfrutta refresh rate fino a 120Hz e luminosità massima di 600 nit. Il rapporto schermo/corpo non è elevatissimo, pari all’83,6%, sebbene comunque abbia protezione Gorilla Glass 3 contro urti e graffi, e una frequenza di campionamento del tocco fino a 240Hz.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, con processo produttivo a 4 nanometri, octa-core che può raggiungere fino a 2,4GHz, con GPU Qualcomm Andreno. La configurazione di base prevede inoltre la presenza di 8GB di RAM LPDDR4X e 256GB di memoria interna UFS 2.2, ricordandone la possibilità di espansione con microSD fino a 1,5TB. Il comparto fotografico, infine, è rappresentato posteriormente da un singolo sensore da 8 megapixel, “copiato” dal fratello anteriore, sempre da 8 megapixel.

POCO Pad, ecco quanto costa su AliExpress

Se arrivati a questo punto foste interessati al prezzo di POCO Pad su AliExpress, dovete sapere che comunque parte da un listino di 558,72 euro, e scende in automatico di 378 euro circa, arrivando a poter sostenere un investimento finale di 180,46 euro. Ordinatelo subito premendo questo link.

Da notare che la spedizione avviene direttamente dalla Francia, con consegna a domicilio entro breve tempo e possibilità di effettuare il reso entro 15 giorni.